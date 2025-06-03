從美匯款墨西哥暴跌創近13年之最！彭博曝關鍵原因

4月份從美國匯款至墨西哥暴跌至47.6億美元，創近13年來最大降幅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國總川普打擊移民政策衝擊，4月份從美國匯款至墨西哥暴跌至47.6億美元，彭博報導，創近13年來最大降幅，主要的原因應是美國勞動力市場惡化，以及工作力移民害怕外出工作和匯款，可能會被驅逐出境。

彭博報導，週一（2日）公佈的數據顯示，4月份墨西哥從美國收到的匯款，從3月51.4億美元（約新台幣1542億元），下跌至47.6億美元（約新台幣1428億元），遠低於彭博社調查的中值估計，也低於去年同期54.2億美元（約新台幣1626億元），年減12.17%。

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Grupo Financiero Base 經濟分析總監Gabriela Siller表示，這是自2012年9月以來的最大年度降幅，這可能是由於美國勞動力市場惡化以及工作力移民對被驅逐出境的擔憂日益加劇，因為美國的移民害怕外出工作和匯款，可能會被驅逐出境。

Siller補充說，匯款若長期暴跌可能會影響墨西哥的消費和增長，該經濟體在很大程度上依賴於來自美國的轉移支付。

墨西哥財政部長阿馬多爾（Edgar Amador）在上個月的新聞發佈會上表示，墨西哥在2024年收到了近650億美元（約新台幣1.95兆）的匯款，約佔國內生產總值的3.5%。根據央行的數據，第1季度，其97%的匯款來自美國。

高盛集團首席拉丁美洲經濟學家拉莫斯（Alberto Ramos）在給客戶的1份報告中表示，美國勞動力市場的變化和低技能工人的工資對未來的匯款構成了關鍵風險。

他指出，美國收緊移民政策，以及減少非法藥物和洗錢流動的措施，也可能影響到墨西哥的匯款流向。

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