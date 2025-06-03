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小股東問匯率與關稅 魏哲家暗示漲價：賣我們應該有的價值

2025/06/03 10:08

針對小股東問匯率與關稅，魏哲家暗示漲價：賣我們應該有的價值（記者洪友芳攝）針對小股東問匯率與關稅，魏哲家暗示漲價：賣我們應該有的價值（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電今召開股東會，由董事長暨總裁魏哲家首度主持，他回答匯率與關稅很難，都不是台積電可主導，這兩項雖會影響獲利、經濟，但他仍信心滿滿，台積電對策就是努力做，技術維持世界第一，現在生意很好，「賣我們應該有的價值」，意即漲價，AI需求還是非常強勁，今年營收與獲利還是可創新高，可為股東創造更大價值。魏哲家的回答，多次引起股東掌聲。

魏哲家表示，匯率會影響台積電毛利率，公司先前估，美元對新台幣每貶值1%，影響營業利益率下降0.4個百分點，這是很大的數目，最近升值達8%，台積電的毛利率受影響約3個百分點，如果乘上台積電的年營收約3兆元，影響很大。

但他話鋒一轉，台積電就是努力做，技術維持世界第一，「賣我們該得到的價值」，他很感謝同仁努力的結果，生產與研發的執行副總今天都到場股東會，使得台積電穩居世界第一，他講了兩次「賣所應得到的價值」，「大家知道我的意思」，意即漲價，他的話贏得在場股東的掌聲。

對於關稅，魏哲家表示，其實關稅影響有一些 ，但不是直接，對進口才有關稅，關稅使物價稍微提高，需求降低，台積電生意有可能受影響，他可以保證AI需求供不應求，要擴產讓客戶滿意，他唯一會怕的是世界經濟往下調，AI還是非常強勁，今年公司營收與獲利還是會創新高，並為股東創造更大價值。

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