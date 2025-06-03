魏哲家喊話股東多支持買股，重申全年成長年增24%-26%不變（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電今召開股東會，由董事長暨總裁魏哲家首度主持，儘管近期關稅與新台幣升值變數大，但他致詞重申，台積電看好AI與受惠AI對先進製程仍需求強勁，今年營運展望不變，也就是全年營收仍維持以美元計約年增24%-26%。

股東會一開始，魏哲家開場就展現他特有幽默感，他感謝股東到場關心台積電的發展，為了讓股東更了解公司，對台積電更有信心，願意支持台積電，「大家應該都知道我的意思」，暗指股東多買台積電股票，引起會場會心一笑。他在今天的股東會，稍微做一點小小的改變，把報告事項、營業報告縮短一些，以多出時間跟各位股東溝通，表達對市場的變化和看法，希望多加以討論。

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對於去年，魏哲家指出，對台積電而言是傑出的一年，因領先的技術和廣泛的客戶群支持下，市場對人工智慧（AI）相關的需求在全年間都非常旺盛，以美元計，台積電營收年增30%，成長幅度遠超過晶圓製造產業6%的增長，營收和每股盈餘均創下歷史新高。

魏哲家表示，台積電持續進一步擴大技術領先地位，並讓公司得以掌握未來成長的機會，為了因應長期市場需求的結構性成長，公司採用嚴謹而周密的產能規劃系統，來評估和判斷長期市場需求的結構性成長，以決定適當的產能建置。同時，台積電致力於獲取可持續且穩健的報酬，繼續進行投資以支持客戶的成長，並為股東創造盈利增長。

魏哲家表示，台積電去年晶圓出貨量達1290萬片12吋晶圓約當量，先進製程技術（7 奈米及以下先進製程）的銷售金額占整體晶圓銷售金額的69%，高於前1年的58%。提供288種不同的製程技術，為522 個客戶生產1萬 1878種不同產品。台積電占晶圓製造2.0 產業產值的34%。

展望今年，魏哲家指出，儘管總體經濟的不確定性持續存在，台積電預期整體晶圓製造產業將維持溫和復甦，台積電則又會是穩健成長的1年，技術領先使公司贏得業務，並進一步使客戶能夠在其終端市場上取得成功。

他說，今年與AI相關的持續需求支持著台積電堅定的信念，我們正邁入一個AI賦能的世界，人工智慧不僅被運用在資料中心，未來也將應用在個人電腦（PC）、智慧型手機、汽車，甚至物聯網設備中。台積電技術領先、卓越製造和客戶信任的三位一體優勢，身處在極佳位置，將能以差異化技術應對 5G、AI 和 HPC 等產業大趨勢的成長。

魏哲家強調，台積電秉持誠信正直、承諾、創新和客戶信任的核心價值，贏得客戶的信心，與公司共同成長與茁壯。希望未來透過繼續實現獲利成長並創造最大化股東價值，從而贏得股東同等的信心。

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