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焦點股》貿聯-KY：大客戶樂觀 股價猛飆

2025/06/03 09:55

貿聯-KY旗下主動式乙太網路纜線作為集團前3大產品，出貨量現居全球最大。（記者方韋傑攝）貿聯-KY旗下主動式乙太網路纜線作為集團前3大產品，出貨量現居全球最大。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI線束大廠貿聯-KY（3665）完成收購瑞士連接線供應商Alpha Elektrotechnik AG，自5月30日起併入旗下營收，加上大客戶Credo週一（2日）盤後股價大漲，激勵貿聯週二（3日）開盤跳空開高，截至上午9時20分暫報686元，漲幅7.52%，成交量3076張。

貿聯-KY旗下主動式乙太網路纜線（AEC）作為集團前3大產品，出貨量現居全球最大，並取得Credo獨家供應地位，市場看好Credo財報與貿聯營運興衰有重要關聯，而Credo去年第3季營收1.35億美元、季增87.4％，貿聯當時營收同步創下歷史同期新高表現。

此次Credo將於美國時間2日發布去年第4季財報，根據該公司預期，單季營收可望達到1.55億美元至1.65億美元，除了較去年第3季成長，今年上半年的展望也有機會維持樂觀看法，促使貿聯-KY後續的表現大受市場期待。

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