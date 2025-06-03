關稅令美製造業承壓 交貨時間創3年最長短缺隱憂浮現

美國製造業在今年5月連續第3個月萎縮。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國製造業在今年5月連續第3個月萎縮，在關稅影響下，供應商交貨投入的時間創下近3年來最長，這可能預示著部份商品即將出現短缺問題。

《路透》報導，週一發佈的美國供應管理協會（ISM）調查顯示，川普的激進貿易政策再次成為製造商評論的焦點，供應商正在將進口關稅轉嫁給客戶。這挑戰了川普政府關於中國和其他貿易夥伴將支付關稅的說法。

請繼續往下閱讀...

一些運輸設備製造商認為，反覆加徵地灣稅「嚴重損害了供應商的應對能力和盈利能力」；電腦、電子設備製造商則認為，關稅和政府削減支出給企業帶來「巨大的打擊」。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）資深經濟學家馬丁（Matthew Martin）表示，製造業的前景不容樂觀，特別是在前期需求激增的時期已經過去的情況下。企業正面臨投入成本上升、供應中斷以及國內外客戶對新訂單持謹慎態度等問題。

ISM表示，上（5）月製造業PMI（採購經理人指數）從4月的48.7小幅下降至48.5的6個月低點。《路透》調查的經濟學家先前預測，PMI將升至49.3。調查顯示，嚴重依賴進口原料的製造業並未從白宮與中國之間貿易緊張局勢的緩和中受益。川普上週宣佈，將把鋼鐵、鋁的進口關稅增加1倍至50％。

以各產業來看，家具、電氣設備、家電及零件以及機械等7個製造業產業出現成長。報告萎縮的7個產業包刮運輸設備、化學產品和基本金屬。

經濟學家表示，進口關稅實施的混亂方式，使企業難以事先規劃，製造商也有相同的看法。美國貿易法院上週裁定川普關稅超越了總統職權，擋下大部份關稅的生效，但週四（29日）上訴法院暫時恢復了這些關稅。

關稅對4月獨棟住宅建設支出造成壓力，美國商務部人口普查局另一份報告顯示，建築支出繼3月降0.8％之後，又降了0.4％，其中新建獨棟住宅支出降了1.1％。

運輸設備製造商指出，雖然汽車製造商已經將產品價格上漲納入考量，以保護其利潤，但他們與供應商的合作「並不那麼密切」。製造商補充，這導致供應商陷入財務困境的情況頻繁發生。

電氣設備、家電和零件製造商表示，光是政府的關稅，就已經造成堪比武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間的供應鏈中斷。

紙製品製造商警告，由於美中尚未達成貿易協議，將導致零售商許多DIY和專業用品的貨架空空如也；機械製造商擔心，中國對稀有礦產的出口限制；金屬製品製造商則表示，由於關稅問題，他們的亞洲客戶正在要求「延後出貨」。

供應商正在將關稅轉嫁給客戶，化學產品製造商稱，他們傳達的立場是，供應商認為這是一種稅，而稅款總是會轉嫁給客戶，並補充說，很少有企業承擔任何一部分關稅。

ISM調查的供應商交貨指數，從4月的55.2升至56.1，這是2022年以來最高水位。該指數高於50代表交貨速度放緩，供應商交貨時間的延長，通常於與經濟強勁有關，然而在這種情況下，供應商交貨速度放緩，可能表明與關稅相關的供應鏈瓶頸。

ISM進口指數從4月的47.1降至39.9，為2009年以來最低，出口指數也同步下滑。客戶庫存跌至15年來最低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法