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境外基金龍虎榜 無懼震盪淬鍊 這檔基金今年來績效大漲62％奪冠

2025/06/03 09:19

美國關稅持續擾動市場，股債資產輪動表現，黃金一枝獨秀。（示意圖，彭博）美國關稅持續擾動市場，股債資產輪動表現，黃金一枝獨秀。（示意圖，彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕美國關稅持續擾動市場，股債資產輪動表現，黃金一枝獨秀。基金達人盤點今年前五個月的境外基金表現，黃金基金勢不可檔，平均漲幅超過五成，其中最資深的富蘭克林黃金基金報酬率達62%，居965檔境外基金第一。

金價今年來一路走高，吸引不少民眾紛紛加入投資行列，近期金價處於高檔震盪整理，對於黃金資產投資者來說，心理承壓頗大。投資專家分析，六月中旬將迎來聯準會上半年度最後一次的利率會議，芝商所FedWatch最新數據顯示，高達98.7%認為將維持利率不動，今年來表現強勢的金價短期間波動性仍高，且需要留意接續通膨、殖利率等數據，及地緣政治變化，但尚不至於反轉其偏多趨勢。

當前美元疲軟、殖利率反彈後又略微滑落、投資人需求等傳統因素，居高的現貨金價進而為金礦股帶來穩健的企業獲利和現金流量，然而去年金礦股的股價並未跟進金價走勢，如果後續價格保持在當前交易區間或繼續走高，有望帶動金礦股前景優於實體黃金。

銀行財管中心觀察，國際金價今年來節節上升，漲幅有25%，連帶使得黃金基金又重登客戶的最愛名單，鑒於黃金及金礦股和其他資產相關性低，可視為是豐富投資組合的奇兵，但產業屬性又落在高風險，建議適量布局，參與產業後續行情也提高整體資產配置在風險調整後的報酬表現。

基金達人表示，六檔已核備境外黃金基金今年來平均上漲50.64%，其中成立超過半世紀的富蘭克林黃金基金報酬率達62.4%，不只是同類型基金之冠，更是今年來所有境外基金的榜首。解析該基金配置特色有三，包括分散持股以降低單一個股的影響、側重相對具爆發力的中小型股、發掘購併題材，有利於掌握黃金市場的多重機會。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德也提供對黃金產業的後市看法，他指出，當前金價反映川普關稅不確定性、央行買盤、地區衝突等所觸發的強勁黃金需求，並強化黃金在地緣政治緊張局勢加劇下，去全球化世界中的實用性，對金價的中期前景感到樂觀。

此外金價持續創高，改善金礦股的企業獲利與自由現金流量，現階段估值仍低於過去五年平均，有望帶動一波估值修復行情，對金礦股後續表現正向以對。

境外黃金股票型基金績效一覽% （%）

基金 今年來 一個月 三個月
富蘭克林黃金基金 A 62.40 7.64 36.00
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC 54.32 7.30 36.78
施羅德環球基金系列－環球黃金（美元）A-累積 54.56 6.48 33.38
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 51.14 4.88 31.98
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 47.49 4.62 29.56
新加坡大華黃金及綜合基金 星幣 33.96 2.98 19.98

資料來源：理柏資訊，績效原幣計價截至2025/5/31。製表：記者吳滋雅。

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