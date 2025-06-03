馬斯克腦機公司Neuralink完成194億元融資 加速腦機介面技術發展

馬斯克（Elon Musk）旗下腦機介面公司「Neuralink」完成6.5億美元融資 。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下腦機介面公司「Neuralink」已成功完成新一輪6.5億美元（約新台幣194.75億元）的融資。

綜合媒體報導，Neuralink週一（2日）宣布，公司已成功完成6.5億美元的E輪融資，募得的資金將用於擴大患者服務範圍並開發新裝置，以「深化生物智慧與人工智慧（AI）之間的連結」。

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據Neuralink聲明指出，本輪投資人包括有「女股神」伍德（Cathie Wood）創辦的方舟投資（Ark Invest）、Paypal共同創辦人提爾（Peter Thiel）創辦的風險投資公司Founders Fund、紅杉資本（Sequoia Capital）、Thrive Capital、Lightspeed Venture Partners等知名投資機構。

報導指出，除了Neuralink融資外，馬斯克另一家旗下公司、人工智慧（AI）新創公司xAI近來也傳出啟動一項3億美元（約新台幣89.88億元）的股份出售計畫，將允許員工向新投資人出售股份，使xAI公司市值達到1130億美元（約新3.38兆元）。

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