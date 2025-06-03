擬解除拜登政府禁令 川普將允許開採阿拉斯加87億桶石油

川普政府正著手廢除拜登時代禁止在阿拉斯加大型石油儲存區進行鑽探的限制措施。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府正在著手廢除前任拜登時代禁止在阿拉斯加大部份大型石油儲存區進行鑽探的限制措施，預估可鑽探的石油總量將高達87億桶。

《彭博》報導，美國內政部長柏根（Doug Burgum）週日（1日）在楚科奇海（Chukchi Sea）沿岸小鎮巴羅（Utqiagvik）宣佈了這項計劃中的政策調整。柏根和川普的內閣成員正在訪問阿拉斯加，推動該地區的能源發展。

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這項措施將為面積達2300萬英畝的阿拉斯加國家石油儲備區油氣開發開闢新的機會，阿拉斯國家石油儲備區位於阿拉斯加州西北部，面積相當於印第安納州，一個世紀前曾被劃為海軍的能源來源。

此舉是對川普今年1月就職後發佈一項指令的回應，當時川普簽署行政命令，要求對阿拉斯加的石油、天然氣和礦產開發進行一系列政策調整。

根據美國地質調查局2017年的評估，阿拉斯加國家石油儲備區預估約有87億桶可採石油。隨著近期油田發現的進展，產量預計將大幅增加。阿拉斯加州預測，到2033會計年度，該儲備區的原油產量將從2023的每日1萬5800桶，增至13萬9600桶／日。

川普的措施將廢除前總統拜登在2024年實施的一項規定，將該儲備區1300萬英畝土地指定為「特殊區域」，限制未來的油氣租賃，同時保留了阿拉斯加石油儲備區1060萬英畝土地的租賃禁令。

這項規定使該保護區石油鑽探和生產變得複雜，包括康菲（ConocoPhillips）、桑托斯（Santos）、西班牙國家石油公司（Repsol SA）、阿姆斯壯油氣公司（Armstrong Oil & Gas Inc）在內的公司一直在該保護區積極開展工作。

能源部長萊特（Chris Wright）表示，阿拉斯加的石油開發預計將會增加，擁有豐富能源的北坡石油產量可能會翻2被，並譴責多年來「扼殺」該地區潛力的政策。

環保人士稱，拜登的規定對於保護北極一大片未受破壞的土地至關重要，這片土地上遍布苔原和濕地，野生動物資源豐富，譴責週一撤銷這一協議的決定。除了環保的疑慮外，氣候活動人士也反對新的石油開發，他們認為在全球暖化的背景下，這些原油已經沒有生存空間。

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