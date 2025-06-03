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你沒管轄權！地方法院裁定玩具公司免受關稅影響 川普政府上訴

2025/06/03 10:15

你沒管轄權！地方法院裁定玩具公司免受關稅影響 川普政府上訴美國地區法院上週四裁定，兩家美國家族玩具公司都應免受關稅影響。對此川普政府週一表示，地區法院「缺乏管轄權」。
圖源：路透社

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普所頒布的關稅，除了對各國造成衝擊外，也對國內企業產生影響。美國地區法院上週四裁定，關稅會強烈傷害兩家美國家族玩具公司，而它們都應免受關稅影響。對此川普政府週一提交文件表示，地區法院「缺乏管轄權」，貿易法院才擁有管轄權。

根據《CNN》報導，川普政府還在文件中主張，暫停關稅將威脅與其他國家的貿易談判，並削弱關稅作為「可信威脅」的效力。

美國地區法院法官孔特雷拉斯（Rudolph Contreras）上週四裁定，玩具公司Learning Resources和hand2mind將因關稅遭受不可挽回的損害，並宣布暫停執行裁決兩週。他下令無論貿易法庭的案件結果如何，這兩家公司都應免受關稅影響。

該法官也指出，川普大部分關稅政策是根據《國際緊急經濟權力法》實施，但該法中沒有關於關稅的條款。對此川普政府迅速將該裁決上訴至美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院。

Learning Resources執行長沃爾登伯格（Richard Woldenberg）表示，他對地區法院裁決非常滿意，相信地區法院的判決將得到維持。

你沒管轄權！地方法院裁定玩具公司免受關稅影響 川普政府上訴Learning Resources執行長沃爾登伯格表示，他對地區法院裁決非常滿意。
圖源：翻攝自沃爾登伯格臉書

雖然代表Learning Resources和hand2mind提起的訴訟，僅關注針對這兩家公司的關稅，但一項始於美國國際貿易法院的更廣泛的法律案件已展開，這可能會對川普貿易政策和全球經濟都產生影響。

專門的貿易法院5月28日裁定，川普超越了其根據《國際經濟與和平法案》（IEEPA）徵收全面關稅的權限，阻止了他解放日關稅以及今年早些時候針對中國、墨西哥和加拿大徵收的旨在打擊芬太尼進入美國的關稅。

你沒管轄權！地方法院裁定玩具公司免受關稅影響 川普政府上訴芬太尼。
圖源：路透社

川普政府立即對該裁決提出上訴，不到24小時後，聯邦上訴法院暫停了該裁決，暫時恢復了川普根據該法案徵收關稅的能力。國際貿易法院已就兩起獨立案件作出聯合判決，一起由葡萄酒進口商V.O.S. Selections和其他四家小型企業提起，另一起由以俄勒岡州為首的12名民主黨州檢察長提起。

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