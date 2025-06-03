國際油價暴漲！2大關鍵原因曝光

國際油價週一（2日）上漲。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管產油國組織OPEC+堅持增產計畫，但國際油價週一 （2日） 仍暴漲近3%，因加拿大產油省的野火威脅到供應，且川普總統的新關稅威脅打壓了美元。

布蘭特原油期貨上漲1.85美元或2.95%，收每桶64.63美元。

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美國西德州中級原油期貨上漲1.73美元或2.85%，收每桶62.52美元。

上週末，位於產業中心麥克默里堡（Fort McMurray）南部的至少兩家熱油砂運營商已從現場疏散工人，並出於安全考慮關閉了生產。

根據《路透社》計算，截至週一，加拿大產油省Alberta省的野火已影響該國約7%的原油總產量。紐約Again Capital合夥人John Kilduff表示：「Alberta省的野火現在開始蔓延。」

此外由於擔心川普新的關稅威脅可能會損害經濟成長並引發通膨，美元週一全線下滑，這也對價格構成支撐。

另一方面，Rystad Energy分析師Jorge Leon表示，上週末烏克蘭無人機襲擊俄羅斯後，地緣政治風險溢價上升也支撐了油價。

石油輸出國組織及其盟友（即OPEC+）週六決定7月增產41.1萬桶/日，這是連續第3個月增產，藉此奪回市佔並懲罰產量超過配額的成員國。此外，知情人士週五表示，OPEC+可能會討論更大幅度的增產。

石油交易員表示，OPEC+決議的41.1萬桶/日的增產幅度已經反映在 布蘭特原油期貨和美國西德州中級原油期貨價格上。

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