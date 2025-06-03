台積電小股東來自全台各地，公司安排遊覽車到火車站接到飯店會場。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電股東會今登場，由去年升任董事長的魏哲家首度主持，今年無董監改選，但值美國祭出關稅大戰，新台幣強升值、海外擴產是否導致侵蝕獲利等議題，預期將備受股東關注。

台積電受惠輝達、超微（AMD）等大客戶的AI晶片新產品開始產出，先進製程需求增加，市場預期台積電5月營收可望續上揚，但近期新台幣急升，超過台積電第2季財測以美元兌新台幣匯率32.5元為假設基準，台積電獲利恐承壓。台積電先前估，美元對新台幣每貶值1%，影響營業利益率下降0.4個百分點。

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受惠客戶對5、3奈米續拉貨強勁的動能，台積電上月法說會預估第2季合併營收將介於284億美元至292美元之間，中間值約季增12.75%，優於市場預期，以1美元兌換32.5元新台幣的匯率假設，預估毛利率將介於57%~59%，營業利益率約47%~49%，維持高檔水準。

台積電並指出，關稅政策存在不確定性與風險等潛在影響，但尚未看到客戶訂單與行為出現改變；看好AI與受惠AI對先進製程仍需求強勁，今年全年營收仍維持以美元計約年增24%-26%，擴產需求的資本支出也維持不變，約380至420億美元區間。

台積電股東會今登場，關稅、匯率議題將受關注（記者洪友芳攝）

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