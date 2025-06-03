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美元逼近2023年低點 華爾街料進一步走弱

2025/06/03 09:23

受到降息、經濟成長放緩，以及川普總統的貿易和稅收政策影響，華爾街預估，美元將進一步走弱。（路透資料照）受到降息、經濟成長放緩，以及川普總統的貿易和稅收政策影響，華爾街預估，美元將進一步走弱。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街銀行重申他們的預測，表示受到降息、經濟成長放緩，以及川普總統的貿易和稅收政策影響，美元將進一步走弱。

《彭博》報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，美元到明年年中將跌至疫情期間最低水位，摩根大通（JPMorgan）同樣看跌美元。高盛集團（Goldman Sachs Group）表示，如果關稅措施受阻，華府尋求其他收入來源的努力，可能會對美元造成更大的負面影響。

富國銀行（Wells Fargo）駐紐約策略師查特吉（Aroop Chatterjee）表示，該行認為，圍繞美元走弱的中期情境正在形成。

在全球貿易緊張局勢加劇的背景下，週一（2日）美元兌G10所有貨幣均走弱，彭博美元現貨指數進一步走貶，主因是美國5月製造業活動連續第3個月萎縮。該指數當日跌0.6％，接近2023年以來盤中最低。

川普的貿易政策削弱了市場對美國資產的信心，並引發人們對於全球依賴美元這一情況的重新思考。儘管如此，商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，悲觀情緒遠遠未達極端水位，凸顯了美元未來可能進一步走弱。

大摩全球宏觀策略主管霍恩巴赫（Matthew Hornbach）週一表示，美國以外的投資人正在重新審視其對美國的曝險，不僅包括資產持有量，還有與這些資產相關的貨幣曝險。他們提高了對沖比例，這是未來12個月美元將面臨壓力的因素之一。

大摩預測，到明年這個時候，美元指數將跌約9％。鋒裕投資（Pioneer Investments）的烏帕德亞亞（Paresh Upadhyaya）預估，彭博美元指數將在未來12個月貶10％。

投資人本週將關注包括5月就業報告在內的一系列美國勞動力市場指標，以判斷聯準會（Fed）政策的下一步轉變及其對美元的影響，同時也密切關注貿易談判進展。小摩策略師上週強化了對美元的負面看法，建議投資人押注日圓、歐元和澳幣；大摩也將歐元、日圓和瑞士法郎列為美元貶值的最大贏家。

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