黃金大漲！登3週多來高點

週一（2日）黃金漲逾2%。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美元走弱、地緣政治風險和經濟不確定性刺激了投資者對避險資產的需求，週一（2日）黃金漲逾2%，達到三週多以來的最高水準。

現貨黃金上漲2.5%至每盎司3372.13美元，早盤曾觸及自5月8日以來最高水準；美國黃金期貨上漲2.5%，收每盎司3397.20美元。

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《路透》報導，由於中美貿易緊張局勢加劇，投資人準備迎接充滿經濟和政治交叉趨勢的一週，包括重要的美國就業報告和普遍預期的歐洲央行降息，美股也走跌。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「週五最新的關稅威脅，包括計劃將鋼鐵和鋁關稅提高1倍至50%，以及烏克蘭週末對俄羅斯腹地發動的襲擊，均加劇地緣政治風險，助長避險情緒。」

上週美國總統川普，指責中國違反與美國達成的相互取消關鍵礦產關稅，以及貿易限制的協議後，中美關係又開始緊張。

美國財政部長貝森特表示，川普和中國國家主席習近平可能很快就會通話，以解決貿易問題。

投資人密切關注聯準會（Fed）主席鮑爾和其他政策制定者本週的評論，以尋找有關美國利率走勢的線索。

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）報告指出，新的貿易戰擔憂、財務不確定性以及美國債務上限問題，使得市場環境容易出現波動。「對於黃金預測而言，這種避險情緒和財政不確定性的背景再有利不過了。」

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