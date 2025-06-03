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防堵小額包裹漏洞奏效 Temu美國每日用戶數腰斬

2025/06/03 08:59

電商平台Temu的美國每日用戶數量在5月驟降58％。（路透資料照）電商平台Temu的美國每日用戶數量在5月驟降58％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據市場情報公司Sensor Tower，中國拼多多旗下國際電商平台Temu的美國每日用戶數量在5月驟降58％，這是該電商平台在美中貿易戰中面臨的眾多不利因素之一。

《路透》報導，今年5月2日，美國白宮終止了「小額豁免（de minimis）」，這項政策允許中國企業可以免關稅向美國運送低價的包裹，此後，Temu決定大幅削減在美國的廣告支出，並調整訂單履行策略。

Temu和同樣來自中國的快時尚巨頭希音（Shein）多年來一直利用小額免稅的機制，將商品從中國供應商直接運送到美國消費者手中，進而保持低價。

根據顧問公司貝恩公司（Bain & Company）收集的數據，自美國總統川普宣佈全面加徵貿易關稅以來，Temu和Shein的銷售額成長和客戶成長率都大幅下降，但在這之中Temu的趨勢比其競爭對手更糟。

數據顯示，關稅迫使這兩個平台都漲價，但Shein的每位客戶消費金額與1年前相比有所增加，Temu則舉步維艱。針對報導，Temu尚未就美國每日用戶數量下降或其在美國市場面臨的阻力做出回應。

摩根士丹利（Morgan Stanley）股票分析師古特曼（Simeon Gutman）在5月的報告中表示，在豁免結束後，Temu的用戶參與度大幅下降。儘管關稅環境仍存在不確定性，但如果現況持續時間較久，大摩認為，Temu的競爭威脅將繼續減弱。

母公司拼多多上週公佈Q1業績，成長表現低於預期，該公司高層坦言，關稅給商家帶來了龐大的壓力。也重申Temu先前的承諾，將保持價格穩定，並與不同地區的商家合作，同時也提到5月初宣佈的本地配送模式轉型。

Temu先前的商業模式是由商家負責訂購和供應產品，Temu則負責大部份物流、訂價和行銷。滙豐銀行（HSBC）分析師的一份報告指出，現在Temu的商家仍可以將單一訂單從中國運送到合作的美國倉庫，但他們需要處理關稅、海運費用和文書工作。

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