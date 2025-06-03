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比爾蓋茲6兆元財產都捐給誰？答案揭曉

2025/06/03 10:23

比爾蓋茲6兆元財產都捐給誰？答案揭曉微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）（資料照，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟聯合創辦人、億萬富翁慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）先前表示，將在2045年前捐出99%龐大財富，預計高達2000億美元（約新台幣6.04兆元），現在他透露，他打算將大部分財富用以改善非洲的健康與教育服務。

綜合外媒2日報導，先前比爾蓋茲表示，他的目標是資助那些有助於拯救生命、改善全球人民生活的事業。

比爾蓋茲指出：「我最近承諾，將在未來20年內捐出我的財產，這筆資金的大部分，將用於幫助大家應面非洲面臨的挑戰。」

這位69歲的億萬富翁在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）發表演說時表示：「透過健康與教育釋出人的潛能，非洲每個國家都應該走上繁榮之路。」他補充，由於這1承諾，他的淨資產將在未來20年內下降99％。

他同時力促非洲的年輕創新改革者，思考如何運用人工智慧（AI）來改善非洲大陸的醫療保健。

蓋茲5月宣布，他將在2045年前捐出99%的龐大財富，而這料將高達2000億美元（約6兆台幣），而屆時他的基金會也計劃結束運作。他在非洲聯盟（AU）總部發表演說時直言：「我最近承諾，我的財富將在未來20年內捐出，而其中大部分資金將用以幫你們解決非洲這兒的挑戰。」

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