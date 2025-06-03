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美中談判陷僵局 美股2日全收紅、台積電ADR微漲0.79％

2025/06/03 07:26

美國華爾街股市2日擺脫先前的低迷情緒，4大指數全收漲。（法新社）美國華爾街股市2日擺脫先前的低迷情緒，4大指數全收漲。（法新社）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近期針對關稅威脅，宣布提高鋼鋁關稅，引發新的貿易不確定性，投資人對此抱持觀望態度，美國華爾街股市2日擺脫低迷情緒，4大指數全收漲。

綜合媒體報導，川普日前不滿中國違反美中在瑞士日內瓦達成的初步協議，計畫自4日起將進口鋼鋁關稅從25%提高至50%。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）1日表示，川普與中國國家主席習近平很快就會通話，緩和雙方針對關鍵礦產所引發的緊張情勢，並提到，中國確實扣住日內瓦初步協議中同意釋出的稀土。中方2日則回應，川普的指控毫無根據，將採取有力措施捍衛自身利益。

焦點個股方面，美國鋼鐵類股上揚，由「Cleveland-Cliffs」飆漲23％，Nucor與 Steel Dynamics等其他鋼鐵製造商股價也走高。不過，福特（Ford）與通用汽車（General Motors）等汽車製造商股價走低。輝達上漲1.67%、Meta大漲3.62%；台積電ADR上漲0.79%，收在194.84美元。

道瓊工業指數小漲35.41點或0.08%，收42305.48點。

標準普爾500指數上揚24.25點或0.41%，收5935.94點。

那斯達克指數上漲128.84點或0.67%，收19242.61點。

費城半導體指數攀漲74.72點或1.57%，收4832.78點。

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