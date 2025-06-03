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離婚時給付財產或贍養費 這種情況免課贈與稅

2025/06/03 07:30

高雄國稅局表示，依離婚協議或法院判決給付他方財產或贍養費，免課贈與稅。（記者鄭琪芳攝）高雄國稅局表示，依離婚協議或法院判決給付他方財產或贍養費，免課贈與稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕與配偶協議離婚，雙方財產分配或給付贍養費，有無涉及課稅的問題？財政部高雄國稅局說明，根據財政部相關函釋，夫妻依離婚協議書或法院判決，配偶一方應給付予他方的財產或贍養費，不課贈與稅，相對於收取方也不課徵綜所稅。不過，若給付超過書面協議所載範圍，且無法證明是離婚時約定的給付，超過部分將被課徵贈與稅

高雄國稅局說明，離婚雙方於協商財產分配或贍養費時，宜簽訂書面協議，詳細列明財產分配或贍養費金額、支付方式及期間等；若給付超過書面協議所載範圍，且主張超過部分屬離婚約定的給付者，則支付方須負舉證責任，若無法證明是離婚當時約定的給付，超過部分將被視為無償移轉，並課徵贈與稅。

舉例而言，甲乙兩人於離婚時簽訂協議，約定甲將擁有的房產及現金500萬元，於離婚後歸乙所有，因此甲乙雙方於離婚後，假辦理房產轉讓登記予乙，乙及轉帳匯入乙帳戶現金500萬元的部分，無須課徵贈與稅，乙方增加財產也不課徵綜所稅。

高雄國稅局呼籲，離婚時若給付的內容與離婚協議或法院判決不符者，超過部分應主動辦理贈與稅申報，以免受罰或損害自身權益。民眾 有疑義，可撥打免費服務專線電話「0800-000-321」洽詢，或利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

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