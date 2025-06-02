國銀新南向授信312億元 已達目標42.86％、印度增加最多

根據統計，今年授信總餘額目標為增加728億元，截至4月底，較去年12月底之1兆8204億元，增加312億元。圖為印度新德里。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據金管會統計，截至2025年4月底，本國銀行對新南向國家授信餘額，今年目標為增加728億元，並較去年底的1兆8204億元，增加312億元，已達成本年目標之42.86%。其中，新南向國家授信貢獻最多是印度，其次是新加坡。

在所謂新南向18國當中，只有汶萊及不丹這兩個小國，由於本國銀行在帳上，尚無實際曝險金額，包括投資或授信等項目均無。

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根據金管會銀行局統計，國銀對新南向國家授信餘額為1兆8516億元，較2024年4月底之1兆7358億元，增加1158億元。又今年授信總餘額目標為增加728億元，截至4月底，國銀授信總餘額較2024年12月底之1兆8204億元，增加312億元，已達成本年目標之42.86%。不過，今年4月底對新南向國家授信餘額，較上（3）月底之1兆8962億元，減少446億元。

對此，銀行局副局長侯立洋表示，進一步洽詢部分銀行表示，主要原因有兩個，第一是今年4月新臺幣升值顯著，第二是部分授信戶大額還款所致。

截至今年4月底，在新南向國家當中，國銀放款增加前2大地區分別是哪裡？放款增額各為多少？為何這些地區放款增額相對顯著？

侯立洋指出，截至今年4月底，授信總餘額較去年底增加最多之前2個國家，分別為印度增加318億元、新加坡增加175億元。經銀行局洽詢部分，主要是因為受惠上述地區經濟相對活絡，加上企業授信需求增加所致。

據瞭解，美國總統川普啟動關稅大戰，對於各國貿易都造成不同程度的影響，其中，對於授信部位衝擊最大是印度。

至於截至今年4月底，新南向國家放款餘額增加前5大銀行依序是哪些？對新南向國家放款各增加多少？

此外，統計顯示，國銀授信總餘額較去年底增加最多之前5家銀行分別為中國信托180億元、台新銀行103億元、台北富邦97億元、國泰世華78億元、凱基銀行33億元等。

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