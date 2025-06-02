CNN：122、232、301、338 這些是川普重啟關稅關鍵數字

CNN報導，無論法院針對川普關稅的重大法律案件裁定結果如何，川普執意的進口關稅都可能以某種形式繼續存在。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國法院正對總統川普的關稅徵收權限進行審理，美媒CNN報導，無論針對川普關稅的重大法律案件裁定結果如何，川普執意的進口關稅都可能以某種形式繼續存在。CNN並整理出川普重啟關稅的關鍵數字：122、232、301、338

兩名白宮高級政府官員告訴CNN，白宮內部已經討論如果法院推翻川普未經檢驗的廣泛使用緊急權力的做法，白宮將採取哪些措施。一位官員表示：「我們確實認為我們有充分的理由並且會贏」、 「但我們確實有其他工具可以讓我們到達同樣的位置，必要時可以隨時使用。」

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以下是美國政府最有可能採取的措施：

1. 1974年貿易法第122條

該法律允許總統在最長150天內徵收最高15%的關稅，以解決「美國巨額且嚴重的國際收支逆差」。當一個國家的進口額遠遠超過出口額時稱為貿易逆差。根據美國人口普查局週五公佈的初步數據，美國目前的商品貿易逆差為876億美元。

政府官員最初考慮使用第122條徵收更高的關稅，但由於150天的限制，決定不這樣做。如果政府堅持這條路線，它可能會取代目前對幾乎所有國家出口徵收的10%的統一基準關稅。150天期限結束後，只有國會批准，徵稅才能繼續。

2. 1962年《貿易擴展法》第232條

這賦予總統以國家安全為由徵收更高關稅的權力。該措施只能用於針對特定行業，並且需要在徵收關稅之前展開調查。例如，美國政府最近針對關鍵礦產進口發起的第232條款調查聲稱，「過度依賴外國關鍵礦產及其衍生產品可能會危及美國的國防能力、基礎設施發展和技術創新」。

目前還有其他幾項涉及其他行業的第232條調查。對鋼鐵、鋁、汽車及汽車零件徵收25%的全面關稅，都是232調查的結果。無論對所謂與緊急情況有關的關稅的上訴如何進行，這些關稅都將繼續有效。

3. 1974年《貿易法》第301條

這使得美國貿易代表辦公室可以調查那些可能以「不合理」和「給美國企業帶來負擔或限制」的方式違反其他國家貿易協定或做法的國家。川普在第一任期內利用《301條款》提高了多種中國進口產品以及飛機和其他歐盟商品的關稅。

與最近實施的關稅相比，這些調查最終可能需要數週甚至數月的時間才能徵收關稅，因為涉及的流程更長，包括公眾評論期。但與第122條不同的是，第301條調查對徵收關稅的金額和期限沒有限制。

4. 1930年關稅法第338條

雖然任何一位總統都沒有實施過這項法律，但如果川普認為一些國家的進口行為歧視美國，他可以利用這項法律對這些國家的進口徵收高達50%的關稅。然而，這樣做可能違反世界貿易組織的協議條款，並引發受影響國家的強烈報復。

儘管法院的判決明顯挫敗了川普的計劃，但政府官員堅稱川普的想法沒有任何改變。這項資訊在一定程度上是必要的，因為大幅提高關稅的威脅是美國政府在正在進行的18場雙邊貿易談判中使用的核心籌碼。一位官員告訴 CNN：「川普總統對此是百分之百認真的。」

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