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永豐5檔ETF將除息 6/23最後買進日

2025/06/02 20:38

永豐5檔ETF即將除息，其中，6月23日為最後買進日，6月24日進行除息。（記者王孟倫攝）永豐5檔ETF即將除息，其中，6月23日為最後買進日，6月24日進行除息。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐投信今日（6/2）發布5檔股債ETF收益分配期前公告，其中，6月23日為最後買進日，均在6月24日進行除息，並在7月18日發放配息；除了降息利多之外，還有財政開源節流、金融監管鬆綁等政策方向，均有利公債利率下行。

　永豐投信表示，這5檔股債ETF分別為「00836B永豐10年A公司債」、「00856B永豐1-3年美公債」、「00857B永豐20年美公債」、「00907永豐優息存股」、「00958B永豐ESG銀行債15+ ETF」等。

　時序進入下半年，永豐投信指出，市場預期聯準會尚有2碼降息空間，目前美債殖利率仍在長期相對高位，債券資產也相當投資價值，因此，長天期公債、高評級債券仍然是最佳的現金流工具。

　其中，5月份信評機構穆迪將美國信評自Aaa調降至Aa1，美國主權信評遭調降並不是首次發生，去年就用美國財政和政治等理由，將美國信評展望調至負向，因此本次將美國主權信評調降至Aa1，市場預計短期會為債市帶來波動。

　考慮市場多已反映美國債務疑慮，在美元霸主尚未鬆動的前提下，中長期對於債市的影響小。且對於機構投資人，美債多半有獨立的信用額度，市場預期本次降評，不會造成機構被迫拋售美債。

　在台股方面，永豐投信指出，台股具備中長期投資價值，但是關稅風險尚未完全消除，短線樂觀情緒回補後，恐面臨漲多修正壓力。關稅協商暫停90天，則是需留意各國的貿易協議細節及其對經濟和企業獲利的影響，在根據過去的經驗，關稅對物價的推升效果通常延遲約1-2個月才開始浮現。

　加上美中兩國在短期之內達成協議也是有一定難度，因此，在投資上可保有樂觀仍應有風險意識，建議投資人可透過股債均衡配置，透過單筆或是定期定額參與，分散進場時間點，聰明掌握股債配置投資機會。

　根據統計，5月份已有24家上市櫃公司除息，進入6月已知有119家公司除息，僅僅算是除息行情暖身，其中有台積電將在6/12除息，每季配息已經升高到5元，不過．台積電並非訴求高股息殖利率，所以投資還是要先釐清投資方向。

　以5/22的股價看，6月除息的公司有三分之一股息殖利率超過5%，超過4%的則是過半，所以，6月是高股息投資的測試，如果6月除息個股能有不錯的填息行情，後續7、8月有更多公司除息則有良好的展望。

　永豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋，投資人在布局ETF時，不妨將上述條件納入評估依據。

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