飯碗被搶了？5種職業最容易被AI取代

隨著AI技術加速發展，許多工作恐面臨裁員。（路透）



陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新數據證實，企業正在減少招募人工智慧（AI）可以勝任的職位，受衝擊最大的資料庫管理員、IT 專家、資安人員、審計人員及數據工程師。

《商業內幕》2日報導，美國人力資源分析公司Revelio Labs的經濟學家慕尼瓦（Zanele Munyikwa）發現，自 OpenAI 於2022 年發布 ChatGPT 以來，各行各業的職缺數量都在下降。

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慕尼瓦指出，過去三年來，線上徵才資訊中，AI可完成任務的職位比例下降 19%，主要是多數企業對於AI可以勝任的工作，減少招募人數。而且AI可以勝任的工作從求職網站上消失的速度，也比AI無法勝任的工作更快。

統計顯示，受到AI浪潮衝擊最大的職業是資料庫管理員、IT 專家、資安人員、審計人員、數據工程師等5種；受AI影響最低的工作則是餐廳經理、船員、領班、企業培訓師及技師等需要親自參與的工作。

不過，慕尼瓦強調，目前尚無法確定AI是否能完成雇主交付的工作，進而取代許多白領職業。

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