負面因素來勢洶洶 IDC下修今年全球手機出貨量

IDC 預估，2025年全球智慧型手機出貨量將達12.4億台、年增0.6%。（美聯社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際數據資訊（IDC）最新報告指出，全球經濟前景不確定性升高、關稅波動加劇，加上通膨與失業等壓力持續壓抑終端市場需求，預估2025年全球智慧型手機出貨量將達12.4億台、年增0.6%，明顯低於今年2月預估的2.3%。考量滲透率已高、換機週期拉長，以及二手手機市場對新機銷售的排擠，IDC預估2024年至2029年間的年均複合成長率僅為1.4%。

IDC指出，自今年4月以來，智慧型手機產業面臨高度的不確定性，儘管目前美國針對手機進口實施關稅豁免，暫時緩解緊張情勢，但未來若決定擴大徵稅，將對市場形成嚴重壓力。特別是美方近期頻繁釋出對「非美製造」手機提高關稅的訊號，使品牌廠在全球佈局與長期策略上更加謹慎。

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IDC表示，儘管地緣局勢升溫，美國與中國仍為2025年手機市場的成長主力。中國市場在政府補貼帶動下，預估出貨量年增3%，安卓（Android）陣營受惠明顯；相對地，蘋果機種因面臨華為競爭、經濟疲弱及不符補貼條件，預估年減1.9%。不過，618購物潮折扣與iPhone 17預期帶來的重大升級，有望支撐需求、減輕衰退幅度。

美國市場方面，IDC預估2025年出貨成長1.9%，低於先前預期的3.3%，主要是因為美中貿易緊張推升成本。不過，美國市場結構具備一定抗壓性，消費者多透過電信商購機，搭配舊換新與零利率分期，能在一定程度上抵銷價格壓力。即便2025年平均售價預期上漲4%，對消費者的影響仍相對有限，特別是下半年多款旗艦新機問世，將有助拉抬買氣。

IDC認為，品牌廠商除了需持續推動供應鏈多元化，也必須因應地緣政治風險。儘管中國仍是主要生產基地，預期印度與越南將持續扮演關鍵替代角色。然而，若美國針對進口手機加徵20%至30%額外關稅，恐對北美智慧型手機市場造成顯著的衰退風險。

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