晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

負面因素來勢洶洶 IDC下修今年全球手機出貨量

2025/06/02 20:14

IDC 預估，2025年全球智慧型手機出貨量將達12.4億台、年增0.6%。（美聯社檔案照）IDC 預估，2025年全球智慧型手機出貨量將達12.4億台、年增0.6%。（美聯社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際數據資訊（IDC）最新報告指出，全球經濟前景不確定性升高、關稅波動加劇，加上通膨與失業等壓力持續壓抑終端市場需求，預估2025年全球智慧型手機出貨量將達12.4億台、年增0.6%，明顯低於今年2月預估的2.3%。考量滲透率已高、換機週期拉長，以及二手手機市場對新機銷售的排擠，IDC預估2024年至2029年間的年均複合成長率僅為1.4%。

IDC指出，自今年4月以來，智慧型手機產業面臨高度的不確定性，儘管目前美國針對手機進口實施關稅豁免，暫時緩解緊張情勢，但未來若決定擴大徵稅，將對市場形成嚴重壓力。特別是美方近期頻繁釋出對「非美製造」手機提高關稅的訊號，使品牌廠在全球佈局與長期策略上更加謹慎。

IDC表示，儘管地緣局勢升溫，美國與中國仍為2025年手機市場的成長主力。中國市場在政府補貼帶動下，預估出貨量年增3%，安卓（Android）陣營受惠明顯；相對地，蘋果機種因面臨華為競爭、經濟疲弱及不符補貼條件，預估年減1.9%。不過，618購物潮折扣與iPhone 17預期帶來的重大升級，有望支撐需求、減輕衰退幅度。

美國市場方面，IDC預估2025年出貨成長1.9%，低於先前預期的3.3%，主要是因為美中貿易緊張推升成本。不過，美國市場結構具備一定抗壓性，消費者多透過電信商購機，搭配舊換新與零利率分期，能在一定程度上抵銷價格壓力。即便2025年平均售價預期上漲4%，對消費者的影響仍相對有限，特別是下半年多款旗艦新機問世，將有助拉抬買氣。

IDC認為，品牌廠商除了需持續推動供應鏈多元化，也必須因應地緣政治風險。儘管中國仍是主要生產基地，預期印度與越南將持續扮演關鍵替代角色。然而，若美國針對進口手機加徵20%至30%額外關稅，恐對北美智慧型手機市場造成顯著的衰退風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財