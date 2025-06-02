IDC：美國關稅促進催單 全球PC今年出貨成長4.1％

IDC預估，2025年全球PC出貨2.74億台，年增4.1%。 圖為技嘉AI PC。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際數據資訊（IDC）最新調查顯示，儘管美國關稅政策已對其貿易夥伴的PC市場信心造成顯著影響，不過，由於今年首季的出貨表現強勁，加上品牌廠在90天的貿易談判期間增加拉貨力道，預估2025年全球PC出貨2.74億台，年增4.1%。

IDC觀察，品牌廠普遍認為90天的美國對等關稅貿易談判期存在許多不確定性，因此下單動能超乎市場預期，積極擴大美國市場的拉貨力道。儘管全球與美國經濟環境前景仍在惡化，包括產品價格上漲的壓力、消費者信心下降，都可能影響2025下半年的銷售表現。

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不過，IDC看好商用PC需求可望維持健康水準，有鑑於企業面臨預算壓力之下，仍持續應對Windows 10作業系統支援終止、升級為Windows 11的趨勢，加上過去疫情期間購買的設備也將出現汰舊換新需求，預期第2季在EMEA（歐洲、中東、非洲）地區的PC市場動能持續成長，下半年全球中小企業加速升級，進一步帶動全球PC出貨情形。

然而，IDC同時預估，全球PC市場在2025年經歷出貨成長後，2026年受限於Windows換機潮趨緩及高基期影響，成長動能將略為收斂。

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