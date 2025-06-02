搶攻信貸市場，純網銀祭線上申貸免財力證明。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台幣兌美元今早再現2字頭，強勢的新台幣讓部分民眾買外幣意願大增，連帶也推升信貸申辦需求，原本就是全線上申貸的純網銀，祭出年所得達30萬元，搭配使用MyData個人化資料自主平台，就可免自備財力證明線上申貸，希望藉此搶攻信貸商機。

銀行業者觀察，因近期新台幣呈現「匯強息低」表現，出現不少高收入族群申請大額信用貸款，其共同特徵包括均為線上自行申貸、貸款金額都盡可能「借到滿」，負債比倍數溝高達12至21倍，相當於一口氣貸出了自身年收入的1至2倍。

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純網銀將來銀行（NEXT BANK）指出，台幣兌美元匯率近期升破30元關卡、創下逾2年新高，帶動不少高資產族出手搶借台幣優利信貸，該行統計，4月起台幣匯率強勢走揚，信貸放款量大幅攀升，申貸的民眾多是從事高科技業、金融業、航空業等高收入族群，因工時較不固定，因此多透過線上金融快速申請大額信貸貸款，貸款金額普遍落於DBR（負債比）12至21倍之間。

為了搶攻信貸商機，將來銀行祭出最低年息2.1％的優惠利率，核貸平均利率僅約2.58％上下，系統並全面整合MyData個人化資料自主平台，無須自備財力證明即可線上申貸，開辦費優惠價666元，若撥款60萬元以上，更可下殺至0元，是目前市場最殺優惠。

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