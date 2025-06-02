烏克蘭炸爛41架俄戰機 CNN曝普廷損失2100億

《CNN》指出，烏克蘭炸毀40多架俄戰機，造成俄羅斯損失超過70億美元。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕烏克蘭國家安全局（SBU）1日發動代號「蜘蛛網」的無人機突襲行動，針對俄羅斯戰略轟炸機基地進行襲擊，成功摧毀41架戰機。《CNN》指出，這次突襲行動造成俄羅斯損失超過70億美元（約台幣2100億）。

烏克蘭國家安全局（SBU）1日代號「蜘蛛網行動」（Pavutyna）的無人機突襲俄羅斯戰略轟炸機基地，烏媒引述安全局內部消息指，這次行動籌備超過18個月。

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消息人士告訴《CNN》，這起突襲造成俄羅斯損失達 70 億美元，俄軍可搭載巡弋飛彈的轟炸機已有34%喪失作戰能力。這次襲擊還表明，即使莫斯科增強攻擊行動，烏克蘭仍然有能力向俄羅斯施壓。

據悉，負責攻擊的無人機是以木製貨櫃裝載，用卡車運送至俄國境內幾個重要目標附近。對此，前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰處處長、現為夏威夷軍事分析師舒斯特（Carl Schuster）說，當俄羅斯境內安全出現這樣的失誤後，普廷將把更多資源投入內部安全。他說，烏克蘭能夠將數十個裝有無人機的貨櫃部署到俄羅斯主要戰略基地的視線範圍內，並發動大規模空襲，「你能想像向普廷解釋這件事嗎？」

報導提及，烏克蘭首次重大勝利之一是在戰爭初期擊沉了俄羅斯黑海艦隊的驕傲—莫斯科號巡洋艦。分析人士表示，該艦沉沒對俄羅斯海軍的核心和民族自豪感造成沉重打擊，堪比美國海軍在二戰期間損失一艘戰艦或今天損失一艘航空母艦。

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