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美國半導體關稅將揭曉 中經院估先進製程有條件降稅

2025/06/02 19:14

中經院院長連賢明表示，因為4月基期較低，5月PMI相較前一個月有所改善，顯示廠商在決策上沒有原先那麼悲觀。（記者徐子苓攝）中經院院長連賢明表示，因為4月基期較低，5月PMI相較前一個月有所改善，顯示廠商在決策上沒有原先那麼悲觀。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院今天發布製造業採購經理人指數（PMI），5月經季調後的PMI回升2.1個百分點至51.0%，從緊縮轉為擴張。中經院觀察，本月數據好轉主因可能是美國關稅政策前的拉貨潮，但廠商對下半年仍有疑慮。

PMI以50％做為榮枯線，指數高於50％代表景氣擴張，反之則代表緊縮。5項組成指標中，5月經季調後的新增訂單、人力僱用持續緊縮，生產轉為擴張，供應商交貨時間上升，存貨則持續擴張。

而未來展望指數在4月驟跌轉為緊縮後，5月指數回升4.9個百分點至40.9%，但仍是連續第2個月緊縮。

中經院院長連賢明表示，因為4月基期較低，5月PMI相較前一個月有所改善，顯示廠商在決策上沒有原先那麼悲觀，但也談不上樂觀；各產業表現也有非常明顯的落差，例如電子暨光學產業、化學暨生技產業在90天關稅暫緩期間表現不錯，但汽車產業在匯率急升、關稅衝擊等因素下，新增訂單重挫。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城觀察，從PMI數據中可看到，生產指數跑得比新增訂單快，代表廠商還在消化庫存、對新訂單有疑慮，而客戶存貨下降速度更快，意即生產大於新訂單、新訂單又大於客戶存貨，因此推測5月出現的拉貨潮，是廠商為了規避關稅而進行供給端的調整，而非需求端的拉動。

美國對等關稅進入法律戰，連賢明認為，因為川普想課徵一定數目的關稅，若他的對等關稅受法律戰影響，有可能會轉而對特定產業（如半導體業）課徵更多關稅，對台灣不一定有利。

美國政府也對半導體進口啟動「232條款」調查，為半導體關稅鋪路，近期可能公布調查結果。連賢明表示，因先進製程廠商具有較高的議價力，轉嫁關稅相對容易，在此情況下，若美國課徵越高稅率，反而對本土廠商衝擊越大。

他從川普的角度思考，川普希望把稅率拉高、逼廠商赴美設晶圓廠，但這會是非常漫長、耗時數年的過程，因此他要做的不只是祭出高稅率，還要給出誘因，因此推測他會把美國廠和台灣廠稅率綁在一起，假設美國先進製程廠下單越多，從台灣進口的半導體租稅優惠就越高，藉此鼓勵台灣半導體業者盡快赴美設廠，也鼓勵美國業者向美國廠下單。

也就是說，對川普來說，若稅率太低，國外廠商可能就沒有誘因赴美設廠，但若稅率太高，有可能會傷到本土業者，因此連賢明認為川普可能會採取有條件降稅。

至於成熟製程，連賢明認為，關鍵在於台灣的成熟製程稅率和中國差多少，只要稅率低於中國，對台灣反而是好事。

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