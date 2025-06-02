中火「無證」發電？台電：真的被冤枉了

台電說，中火2號、3號機是在許可證屆滿前，就已提出展延申請，依據《空污法》規定，若審查尚未完成，期間內仍得依原證內容繼續操作。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電今召開記者會說明台中電廠操作許可爭議，台電發言人蔡志孟開頭就喊冤，「台電真的被冤枉了」，中火2號、3號機是在許可證屆滿前，就已提出展延申請，依據《空污法》規定，若審查尚未完成，期間內仍得依原證內容繼續操作。

蔡志孟說明，台中市長盧秀燕講的內容有疑義，「台電就希望把事情還原清楚」，所有機組的操作許可，大概是每5年重新申請一次展延，而依規定台電要在許可到期前的3至6個月提出展延申請，台電依法依規都在期限內送件。

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蔡志孟說明，中火2號、3號機組的操作許可證是在2020年到期，最後是台中市的環保局廢止許可，但後續環保署（現環境部）撤銷這個處分，環保署的函文中也明確寫道：「撤銷後，應回到處分前的展延審查狀態」，依照現行《空污法》第30條第3項，兩部機組是可以依照原證的內容繼續去做操作。

蔡志孟強調，依照《空污法》的相關規定，在審查完成前，中火2號、3號機是可以持續操作的，「我們講得非常清楚，因此我們才會說『市長您可能有一點點誤會』。因為環保署（也就是現在的環境部）當時的函文裡面，已經明確說明了」。

蔡志孟表示，盧市長說台電是「無照」或「無證」操作的指控，不是事實，是對台電的誤解。台電真的認為這樣的言論實在不應該，中市府也不應該不把事情的真相講清楚。

蔡志孟總結，現在台中的這幾部機，即便許可證到期，只要已依法提出展延申請，就是合法合規的，可以繼續操作。

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