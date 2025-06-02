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長聖5月營收7246萬元 創歷年同期新高

2025/06/02 18:46

長聖國際生技5月營收創歷年同期新高。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（資料照，長聖提供）長聖國際生技5月營收創歷年同期新高。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（資料照，長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕長聖國際生技（6712）今日公告5月合併營收為7246萬元，月增7.2%、年增20.5%，創下歷年5月營收新高。累計前5月合併營收達3.18億元、年增13.7%。長聖表示，5月營收成長主要來自細胞製劑CDMO（委託開發暨製造）及細胞儲存服務穩定增加，反映公司多年深耕再生醫療市場的成果，預期全年營運將持續穩健成長。

在新藥研發方面，長聖主力開發之異體mRNA CAR-T療法CAR001，鎖定實體腫瘤治療，目前已完成第三劑量組（Cohort 3）病患收案，累計共9位受試者，至今未出現嚴重細胞激素釋放症候群（CRS）、移植物對抗宿主疾病（GvHD）或神經毒性等不良反應，顯示該療法具良好耐受性。臨床試驗正進行劑量爬升，朝最大耐受劑量（MTD）邁進，長聖亦積極洽談與國際藥廠之技術授權與策略合作，提升CAR001國際開發與商業化潛力。

長聖表示，2025年是公司國際化關鍵推進年，將持續強化CDMO服務能量，並加速CAR001於美國與台灣的臨床試驗推進，結合穩定的獲利能力與國際授權潛力，為中長期營運成長奠定堅實基礎，同時延續穩定配息政策。

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