全福乾眼症新藥 下半年再度申請美國三期臨床試驗

全福乾眼症新藥預計於今年下半年提交美國第二次三期臨床試驗申請。圖為全福經營團隊（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內新藥公司全福生技（6885）董事長林羣表示，今年將同時進行三項二期臨床試驗，其中備受關注之乾眼症新藥BRM421，除已完成新劑型配方改良，優先展開新配方劑量效應臨床試驗外，預計將於今年下半年提交美國第二次三期臨床試驗申請。

全福生技核心產品BRM421乾眼症新藥已完成全新配方與濃度之優化，並已於五月份向美國FDA提交了劑量效應人體臨床試驗申請，將優先針對新配方進行最適劑量之人體試驗。全福生技也已同時著手準備美國第二次三期臨床試驗之申請資料，預定於今年下半年送件。

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用來治療神經營養性角膜炎（Neurotrophic Keratitis, NK）的BRM424臨床試驗，全福生技總經理徐文祺表示，已分別在美國與巴西共計五個臨床試驗中心展開。由於NK罕見疾病之病人招募困難，目前在美國已順利完成第二位病患的收案，而巴西的臨床試驗申請已於今年二月獲巴西國家衛生主管機關（ANVISA）核准，預定將於六月啟動收案。

至於全福生技去年取得自工研院授權之治療青光眼新藥BRM411，經全福研發團隊完成配方改良優化後，已向台灣TFDA提出治療青光眼第I/IIb期人體臨床試驗（IND）申請，目前正依TFDA建議補充相關資料。徐文祺表示，公司已針對TFDA提出之建議，進行相關試驗數據之補充，同時為不影響此臨床試驗之推動進度，相關臨床試驗準備工作仍持續積極進行與安排，待順利通過TFDA補件審查後，預期將於今年下半年啟動收案。

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