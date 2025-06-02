財部再釋38戶房地包租 年租金底價299萬

財政部國產署公告國有房地包租共7標38戶，預計6月12日開標。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為活化閒置國有房地，增加住宅租賃市場供給，財政部國產署積極推動國有房地標租予包租業，再轉租給次承租人居住使用，今年第2季公告國有房地包租標的共7標38戶，包括台北市13戶、彰化縣4戶、雲林縣5戶、南投縣1戶、台南市5戶、嘉義市5戶及台東縣5戶，總年租金底價約299.5萬元，將於6月12日開標。

國產署表示，這次推出的台北市13戶均位於中山區，近台北捷運站，交通便捷，鄰近學區，區位良好；首度推出的彰化縣、雲林縣、南投縣標的，其中彰化縣4戶分別鄰近彰化縣政府、二林文化教育園區、芳苑工業區，公共設施完善；雲林縣5戶分別鄰近西螺黃昏市場、國小、林內火車站，生活機能佳；南投縣1戶位於水里鄉，步行10分鐘可至水里火車站，交通區位良好。

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另，台南市5戶分別鄰近台南火車站、成功大學、台南應用科技大學，附近商家林立，生活機能便利；嘉義市5戶均鄰近嘉義火車站、嘉義女中及國小，就學便利，區位良好；台東縣5戶於第1季推出時已有包租業者投標，但缺漏代表人身分證明文件影本成為無效標，本次重新辦理公告。

國產署表示，自2023年3月起辦理國有房地包租，截至2025年3月，公告259戶，標脫179戶國有房地，標脫率近7成，執行績效良好；今年第3季將再推出至少30戶列標，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求。

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