美國對等關稅影響？特斯拉電動車5月領牌數僅197輛

6月適逢傳統汽車販賣大月，各廠牌皆爭先推出促銷活動集客，且政策不確定因素影響將減緩，整體汽車市場購買熱度有望回溫。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕受到美國對等關稅及貨物稅調整等不確定性影響，消費者購車心態轉趨保守且觀望，根據監理站最新出爐的統計，5月全台新車領牌數僅3萬1910輛，較上個月減少2.9%，較去年同期衰退23.1%，低於市場原先預期的3.5萬輛。

其中進口車5月領牌數達1萬6,223輛，年減22.6%，市佔率達50.8%；豪華進口車5月領牌數達7936輛，年減29.3%。

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特斯拉電動車連續兩個月領牌數低於200輛，4月領牌數僅163輛，5月領牌數197輛，台灣特斯拉解釋，是車子到港的時間不定所致，累計1~5月領牌數已達2,996輛，年減24.9%。

車市龍頭和泰（2207）汽車代理的旗下TOYOTA和LEXUS兩品牌5月合計領牌數達1萬1592輛，年減10.8%，市佔率36.3%，創下同期歷史次高；累計1~5月領牌數達6萬5109輛，年增4.5%，市佔率39.5%，創同期歷史新高。

中華（2204）汽車5月受惠於J SPACE輕型商用車熱銷1,632輛，帶動中華CMC品牌5月領牌數達2256輛，年增34.9%，合計中華MITSUBISHI+CMC+MG三品牌5月領牌數達3773輛，年減20.9%，市佔率11.8%；累計1~5月領牌數達1萬8,131輛，年減28.3%，市佔率11%。

裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI 品牌5月合計領牌數達1013輛，年減39.3%，市佔率3.2%；累計1～5月領牌數達5156輛，年減42.2%，市佔率3.1%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車在全新的國產中型休旅車MUFASA上市激勵下，5月領牌數1825輛，年減10.6%，低於整體車市衰幅，市佔率5.7%；累計1~5月領牌數達7497輛，年減28.7%，市佔率4.6%。

台灣本田（HONDA）汽車5月領牌數達1,230輛，年減近4成；累計1~5月領牌數達7,921輛，年減3成，市佔率4.8%；福特六和（FORD）汽車累計1~5月領牌數達5170輛，年減15.9%，市佔率3.1%。

豪華進口車LEXUS5月領牌數為2,602輛，逆勢較去年同期成長4%；Ｍ. BENZ領牌數為1827輛，年減31.5%；BMW領牌數1,637輛，年減25.3%；PORSCHE領牌數為556輛，年減10%；VOLVO領牌數為503輛，年減19.3%；AUDI領牌數為317輛，年增18.3%。

車商表示，6月適逢傳統汽車販賣大月，各廠牌皆爭先推出促銷活動集客，且政策不確定因素影響將減緩，整體市場購買熱度有望回溫，預估6月全台新車領牌數可望達3萬3000輛，年減21%。

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