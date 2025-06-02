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買氣未見起色 5月六都買賣移轉棟數年減36％

2025/06/02 17:25

銀行房貸仍嚴控房地產放款水位，緊接著又碰到川普的關稅政策下，也影響4至5月整體股市波動、房市買氣。（記者徐義平攝）銀行房貸仍嚴控房地產放款水位，緊接著又碰到川普的關稅政策下，也影響4至5月整體股市波動、房市買氣。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕受新北市、台中市有新建案交屋帶動，5月六都買賣移轉棟數月增幅約2%，不過，相較去年同期、年減幅則高達36%。

進一步細看各都會區5月最新移轉量，台北市、桃園市、台南市以及高雄市等四都均相較上月衰退，又以台北市月減18%、萎縮幅度最大，其次則是高雄市、月減約10%，反觀新北市則月增27%、再來則是台中市、月增6%，若對比去年同期，六都全數呈現年減趨勢，又以高雄市年減幅最大、萎縮57%，比腰斬還要慘，而台北市年減幅達43%、也趨近腰斬。

根據六都地政局最新發布5月六都買賣移轉棟數，台北市1732棟、年減43%，新北市4816棟、年減27%，桃園市3266棟、年減約24%，台中市3390棟、年減約31%，台南市1738棟、年減約39%，高雄市2254棟、年減約57%，5月六都合計近1.72萬棟、年減幅高達36%。

下半年議價空間大

科達建築董事長賴建程表示，打炒房持續發酵，銀行房貸仍嚴控房地產放款水位，緊接川普關稅政策衝擊，也影響4至5月整體股市波動、房市買氣等，不過房市回歸收斂，特別是下半年也是自住民眾買房的最好時機，有資金考量的剛需買盤可把握預售新案，今年也持續交屋潮高峰，成屋釋出量大，有機會買到好住宅、且議價空間也更大。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，五月建物買賣移轉棟數主要還是受到4月初川普新關稅及其後美元走弱所造成全球股災、金融市場大幅波動，嚴重衝擊市場信心，再加上原本選擇性信用管制等打炒房的後座力發威，在內外夾擊之下，買盤疲弱。

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