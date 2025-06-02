上櫃公司員工年薪 信驊545.9萬元居冠

櫃買中心今日公告上櫃公司去年度財報之員工薪酬統計資訊。（示意圖，美聯社）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告上櫃公司申報之財報中所揭露的2024年平均員工薪資，其中半導體業的信驊（5274）員工均領一年領545.9萬元、且相較前年漲57.8％，其次為遊戲廠鈊象（3293）為400.2萬元、也年增26.4%，第三名則是半導體業的原相（3227）則為347.2萬元、年增26.6%。

在給薪前十高的上櫃公司中，有6家為半導體業廠商，第四到十名依序為晶焱（6411）員工均領328.4萬元、力旺（3529）為324萬元、凡甲（3526）為311.3萬元、鑫聯大投控（3709）為291萬元、精確（3162）為288.3萬元、力領科技（6996）287.2萬元、群聯（8299）為287.1萬元。

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不過，在給薪最低的公司中，再度以觀光參旅族群為大宗，低薪冠軍是經營摩斯漢堡的安心（1259）、員工一年的平均薪資僅有28.3萬元、還比前年減少2.1%，低薪亞軍則是亞洲藏壽司（2754）的31.7萬元、年減3.4%，低薪季軍則為瓦城（2729）的37.3萬元、年減7％。

上櫃公司給薪最低的前10名當中，有7家是觀光餐旅業，低薪的第四為豆府（2752）的37.3萬元、年增2.8%，低薪第五名為王座（2751）的39萬、年減2%，低薪第六名為紡織廠光明（4420）的39.2萬元、年減達21.1%，低薪第六名為宏易（4530）的39.7萬元、年增2.1%，低薪第七名為居家生活類股米斯特（2941）的40.9萬元、年增16.2%，低薪第十名則為全家餐飲（7708）的42.3萬元、年減9.4%。

在上櫃低薪的前十大公司當中，僅有宏易去年虧損、且該公司去年員工薪資較前年調漲，其餘安心、亞洲藏壽司、瓦城、豆府、王座、光明、米斯特、全家餐飲去年皆有獲利，其中僅有豆府、米斯特的員工平均薪資上調，其餘皆比前年減少。

櫃買中心指出，員工是企業之資產，企業提供良好的薪酬制度及員工福利，除可增進員工之向心力，亦是企業社會責任之具體實踐，有助於確保企業永續發展。

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