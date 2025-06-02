晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2024上市公司員工年薪出爐 愛山林478萬奪冠 台積電332萬排第14

2025/06/02 17:19

2024年上市公司員工年薪出爐，愛山林以478萬奪冠。（彭博）2024年上市公司員工年薪出爐，愛山林以478萬奪冠。（彭博）

〔記者陳永吉／台北報導〕上市公司去（2024）年平均員工薪資及員工福利金額今天揭露，排行第一的是日前傳出炒股案的房地產代銷及開發業者愛山林（2540），這也是愛山林連續兩年拿到上市公司員工薪資第一，只是去年愛山林員工平均薪資約478.2萬元，較前年減少13.5%；台積電員工薪資則大躍進，從前年的第24名跳升至第14名，員工薪資達332.9萬元，年增21.6%。

根據統計，上市公司員工薪資前十名公司，電子業就佔了7家，IC設計又佔了當中的5家，分別是排行第2的瑞昱（2379）、平均員工薪資475.1萬元、年增50%；排行第3的聯發科（2454）、平均員工薪資463.3萬元、年增20.5%；排行第6的祥碩（5269）、平均員工薪資409.8萬元、年增19.1%；排行第9的創意（3443）、平均員工薪資363.1萬元、年增2.5%；排行第10的達發（6526）、平均員工薪資359.3萬元、年增27.7%。

整體而言，去年全體上市公司員工共124.8萬人，年增1.6萬人，平均員工薪資約136.6萬元、年增13.5萬元、增幅近11%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財