2024上市公司員工年薪出爐 愛山林478萬奪冠 台積電332萬排第14

2024年上市公司員工年薪出爐，愛山林以478萬奪冠。（彭博）

〔記者陳永吉／台北報導〕上市公司去（2024）年平均員工薪資及員工福利金額今天揭露，排行第一的是日前傳出炒股案的房地產代銷及開發業者愛山林（2540），這也是愛山林連續兩年拿到上市公司員工薪資第一，只是去年愛山林員工平均薪資約478.2萬元，較前年減少13.5%；台積電員工薪資則大躍進，從前年的第24名跳升至第14名，員工薪資達332.9萬元，年增21.6%。

根據統計，上市公司員工薪資前十名公司，電子業就佔了7家，IC設計又佔了當中的5家，分別是排行第2的瑞昱（2379）、平均員工薪資475.1萬元、年增50%；排行第3的聯發科（2454）、平均員工薪資463.3萬元、年增20.5%；排行第6的祥碩（5269）、平均員工薪資409.8萬元、年增19.1%；排行第9的創意（3443）、平均員工薪資363.1萬元、年增2.5%；排行第10的達發（6526）、平均員工薪資359.3萬元、年增27.7%。

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整體而言，去年全體上市公司員工共124.8萬人，年增1.6萬人，平均員工薪資約136.6萬元、年增13.5萬元、增幅近11%。

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