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豐興期待消除市場觀望 本週鋼筋基價調降200元

2025/06/02 16:52

豐興表示，上週國際廢鋼報價部分見到小幅上漲，但國內廢鋼收購價已於前兩週反應漲勢。（資料照）豐興表示，上週國際廢鋼報價部分見到小幅上漲，但國內廢鋼收購價已於前兩週反應漲勢。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電爐大廠豐興（2015）有鑑於上週鋼筋市場銷售情形不盡理想，加上中國小鋼胚走跌，拖累市場對鋼筋價格的預期，儘管國際廢鋼行情小幅上漲，本週鋼筋基價仍調降200元至每公噸1.72萬元，以期擺脫市場觀望氣氛。廢鋼收購價與型鋼盤價則維持平盤，分別為每公噸8600元與2.41萬元。

豐興表示，上週國際廢鋼報價部分見到小幅上漲，但國內廢鋼收購價已於前兩週反應漲勢，且鋼筋市場除中部地區有些許成交外，南部買盤基本停滯、並無實際成交；此外，下游普遍看衰中國鋼價，主因當地小鋼胚仍有下跌空間，恐進一步影響台灣鋼筋行情。

豐興指出，依據國際廢鋼行情，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸318美元（約新台幣9541元），美國貨櫃廢鋼小漲至每公噸303美元（約新台幣9091元），澳洲鐵礦砂則由每公噸98.85美元（約新台幣2965元）下跌至96.75美元（約新台幣2902元）。

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