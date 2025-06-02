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羅伯特清崎警告：史上最大崩盤就是現在

2025/06/02 16:45

羅伯特清崎（圖右）警告史上最大崩盤時機就是現在，而且會持續整個夏天。（法新社）羅伯特清崎（圖右）警告史上最大崩盤時機就是現在，而且會持續整個夏天。（法新社）
陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕羅伯特清崎在2013年出版的《富爸爸教你預見經濟大未來（Rich Dad’s Prophecy）》一書中，預測歷史上最大的金融崩盤即將到來。羅伯特清崎今（2日）發出警告，稱崩盤時機就是現在，而且會持續整個夏天，數百萬人將在股市與債市崩潰時被徹底擊垮。

羅伯特清崎今稍早在社交平台X發文警告稱，他在2013年出版的《富爸爸教你預見經濟大未來》一書中，預測歷史上最大的金融崩盤即將到來。他擔心崩盤的時機就是現在，並將持續整個夏天。

羅伯特清崎預料，高達數百萬人（尤其是嬰兒潮世代）將在股票與債券市場崩潰時，被徹底擊垮。但好消息是，那些積極主動的人有可能變得非常富有，羅伯特清崎希望他的讀者粉絲成為那些會變得非常富有的人之一。

羅伯特清崎還表示，在這個夏天，當股票、債券和房地產市場崩盤時，數十億資金將湧入黃金、白銀與比特幣。

羅伯特清崎認為，目前最划算的投資是白銀，相比已經處於或接近歷史新高的黃金和比特幣，白銀價格目前仍比歷史高點低60%，大約還在每盎司35美元左右，預料到2025年白銀將漲3倍。

羅伯特清崎表示，他明天將前往當地的黃金與白銀商店，用「假錢（此指法定貨幣）」兌換「真銀」，並要讀者粉絲做出讓自己變得更富有的選擇。

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