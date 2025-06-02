一反常態！今年驕傲月許多公司悄無聲息 原因與「這個人」有關

過去幾年，驕傲月一直是各大品牌的搶眼行銷活動，今年驕傲月一反常態，許多零售連鎖店和品牌都悄無聲息。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕過去幾年，驕傲月（Pride Month）一直是各大品牌的搶眼行銷活動，今年驕傲月一反常態，許多零售連鎖店和品牌都悄無聲息。風險管理顧問公司Gravity Research對200多名企業主管進行的調查顯示，39%企業表示今年打算縮減在驕傲月的公開活動。企業大幅改變策略的原因，主要是川普政府施壓所致。

根據《CNN》報導，消費品牌擔心激怒右翼消費者和活動人士，並擔憂遭到川普政府的報復。聯邦機構威脅要調查那些推行多元化、公平和包容性計劃（DEI）的公司。

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雖然川普關稅帶來的經濟不確定性，使許多企業正縮減廣告支出。但調查顯示，來自川普政府的壓力，是企業改變對驕傲月策略的主要原因。

Gravity Research 總裁哈蒂格（Luke Hartig）表示，企業面臨著越來越大的壓力，要求它們不參與和公開談論相關問題。

來自川普政府的壓力，是企業改變對驕傲月策略的主要原因。（美聯社）

企業低調策略標誌著其轉變，它們過去常常將每年6月的美國LGBTQ群體慶祝活動變成品牌節日，但在川普政府和共和黨活動人士的壓力下，許多企業取消了旨在促進職場多元化的計劃。

美國同性戀、女同性戀和跨性別者的倡導者指出，川普政府的反對使企業更難競爭、創新和吸引人才。他們還警告，如果企業淡化對日益增長的同性戀、女同性戀和跨性別客戶和員工的支持，可能會失去業務。美國成年人中，LGBTQ族群的比例已上升至總人口的9.3%。

人權運動基金會企業公民事務副總裁布洛姆（Eric Bloem）聲稱，政府利用平等就業機會委員會（EEOC）和司法部等聯邦機構，恐嚇支持LGBTQ+包容性的公司，正營造一種反商業、反工人的氛圍。

由於遭到強烈反對，許多企業已停止參與人權運動組織針對LGBTQ員工的企業政策和福利評分卡。布洛姆認為，那些只在方便時才露面，或在面臨政治壓力時反悔的公司，可能會失去信任和信譽。

人權運動基金會企業公民事務副總裁布洛姆聲稱，政府恐嚇支持LGBTQ+包容性的公司。（歐新社）

值得注意的是，Gravity Research 還有項調查顯示，65%公司聲稱正在制定應對策略。越來越多連鎖店警告投資者，消費者可能會因公司在社會議題上的立場而抵制。例如右翼人士對百威淡啤酒和塔吉特行銷活動的憤怒，尤其對企業驕傲月策略抱持的怒火造成了寒蟬效應。

2023年百威淡啤酒與跨性別網紅穆爾瓦尼（Dylan Mulvaney）的合作，引發反跨性別人士的強烈反對和抵制，導致其銷量暴跌。百威淡啤酒的冷淡回應，也激怒了LGBTQ權益倡議者。

塔吉特百貨公司2023年同樣遭到右翼活動人士和消費者抨擊，原因是塔吉特在驕傲月期間推出LGBTQ主題商品。塔吉特員工還因銷售為跨性別者設計的泳衣等商品而受到威脅，最終該公司選擇將商品下架。

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