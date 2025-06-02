晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

一反常態！今年驕傲月許多公司悄無聲息 原因與「這個人」有關

2025/06/02 17:30

過去幾年，驕傲月一直是各大品牌的搶眼行銷活動，今年驕傲月一反常態，許多零售連鎖店和品牌都悄無聲息。（歐新社）過去幾年，驕傲月一直是各大品牌的搶眼行銷活動，今年驕傲月一反常態，許多零售連鎖店和品牌都悄無聲息。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕過去幾年，驕傲月（Pride Month）一直是各大品牌的搶眼行銷活動，今年驕傲月一反常態，許多零售連鎖店和品牌都悄無聲息。風險管理顧問公司Gravity Research對200多名企業主管進行的調查顯示，39%企業表示今年打算縮減在驕傲月的公開活動。企業大幅改變策略的原因，主要是川普政府施壓所致。

根據《CNN》報導，消費品牌擔心激怒右翼消費者和活動人士，並擔憂遭到川普政府的報復。聯邦機構威脅要調查那些推行多元化、公平和包容性計劃（DEI）的公司。

雖然川普關稅帶來的經濟不確定性，使許多企業正縮減廣告支出。但調查顯示，來自川普政府的壓力，是企業改變對驕傲月策略的主要原因。

Gravity Research 總裁哈蒂格（Luke Hartig）表示，企業面臨著越來越大的壓力，要求它們不參與和公開談論相關問題。

來自川普政府的壓力，是企業改變對驕傲月策略的主要原因。（美聯社）來自川普政府的壓力，是企業改變對驕傲月策略的主要原因。（美聯社）

企業低調策略標誌著其轉變，它們過去常常將每年6月的美國LGBTQ群體慶祝活動變成品牌節日，但在川普政府和共和黨活動人士的壓力下，許多企業取消了旨在促進職場多元化的計劃。

美國同性戀、女同性戀和跨性別者的倡導者指出，川普政府的反對使企業更難競爭、創新和吸引人才。他們還警告，如果企業淡化對日益增長的同性戀、女同性戀和跨性別客戶和員工的支持，可能會失去業務。美國成年人中，LGBTQ族群的比例已上升至總人口的9.3%。

人權運動基金會企業公民事務副總裁布洛姆（Eric Bloem）聲稱，政府利用平等就業機會委員會（EEOC）和司法部等聯邦機構，恐嚇支持LGBTQ+包容性的公司，正營造一種反商業、反工人的氛圍。

由於遭到強烈反對，許多企業已停止參與人權運動組織針對LGBTQ員工的企業政策和福利評分卡。布洛姆認為，那些只在方便時才露面，或在面臨政治壓力時反悔的公司，可能會失去信任和信譽。

人權運動基金會企業公民事務副總裁布洛姆聲稱，政府恐嚇支持LGBTQ+包容性的公司。（歐新社）人權運動基金會企業公民事務副總裁布洛姆聲稱，政府恐嚇支持LGBTQ+包容性的公司。（歐新社）

值得注意的是，Gravity Research 還有項調查顯示，65%公司聲稱正在制定應對策略。越來越多連鎖店警告投資者，消費者可能會因公司在社會議題上的立場而抵制。例如右翼人士對百威淡啤酒和塔吉特行銷活動的憤怒，尤其對企業驕傲月策略抱持的怒火造成了寒蟬效應。

2023年百威淡啤酒與跨性別網紅穆爾瓦尼（Dylan Mulvaney）的合作，引發反跨性別人士的強烈反對和抵制，導致其銷量暴跌。百威淡啤酒的冷淡回應，也激怒了LGBTQ權益倡議者。

塔吉特百貨公司2023年同樣遭到右翼活動人士和消費者抨擊，原因是塔吉特在驕傲月期間推出LGBTQ主題商品。塔吉特員工還因銷售為跨性別者設計的泳衣等商品而受到威脅，最終該公司選擇將商品下架。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財