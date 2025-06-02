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吳誠文：竹科是臺灣經濟命脈 影響半導體產業鏈

2025/06/02 16:38

國科會主委吳誠文強調，竹科不僅是臺灣經濟的命脈，更影響全臺半導體產業鏈。（記者洪友芳攝）國科會主委吳誠文強調，竹科不僅是臺灣經濟的命脈，更影響全臺半導體產業鏈。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國科會主委吳誠文今主持新竹科學園區局長交接典禮致詞指出，全世界終於了解竹科的重要性，竹科不僅是臺灣經濟的命脈，更影響全臺半導體產業鏈，目前全臺灣共有18座園區，區內區外形成強大的半導體產業鏈，未來科學園區不再僅限於製造業，政策將支持創新應用系統的開發，科學園區也將走向生態科學園區，朝低密度開發，兼顧保護環境與文化。

吳誠文表示，1988年初回到臺灣後，在清華大學任教直到退休，超過35年，與竹科業界常有來往，學生投入竹科工作也多，長期以來，深知竹科的重要性，也了解竹科廠商的特性。如今，地緣政治導向，全世界終於了解竹科的重要性，竹科不僅是臺灣經濟的命脈，更影響全臺灣半導體產業鏈。

吳誠文指出，科學園區從北部的竹科擴展至中部、南部科學園區，至今全臺共有18座園區，這些園區不僅培育自身產業，也連接無數區外產業，形成強大的半導體產業鏈，產業鏈影響的從業人口保守估計超過30萬人，其中，包含臺灣高所得家庭，他們所創造的經濟效益更不僅限於園區內部。

吳誠文表示，2024年科學園區產值已超過新台幣4.7兆元，直接影響整個臺灣經濟，半導體產業的間接影響更為巨大，全臺GDP不僅受到園區影響，資本市場交易稅收、 國際對臺灣半導體產業的關注，甚至連帶影響其他產業的發展。

吳誠文也是行政院政務委員，他強調，未來科學園區不再僅限於製造業，而是擴展至創新應用與服務領域。臺灣不是經濟小國，而是經濟大國，政府將主動創造內需市場，透過資源投入，促進各行各業的需求端發展。

他指出，我們不僅要鼓勵科技產業，更要支持創新應用系統的開發， 從智慧醫療、智慧製造到智慧健康產業，讓臺灣自主科技成為全球首選。

對於胡世民接任竹科管理局局長，吳誠文給他的任務，就是期許他將科學園區轉型為生態科學園區，從製造端延伸至應用端與服務端，打造完整產業生態，並保護環境與文化。他說，科學園區不僅是產業基地，更是生態保護區，未來園區規劃將朝向低密度開發，保護珍貴動植物，維護生態資源。

吳誠文表示，希望科學園區的發展，不僅提升臺灣的經濟競爭力，更能展現臺灣在環境保護上的責任，讓科技、文化、社區、教育與生態共存共榮。

吳誠文特別感謝陳宗權對竹科、國科會及國家的付出與服務，陳卸任後將轉赴生技業發展。臺灣生技產業未來將在全球占有一席之地，過去臺灣的醫療體系未被視為產業，而是提供人民特許的服務，若將其定位為產業，臺灣的醫療水準可謂世界頂尖。

吳誠文說，去年接任國科會主委後，協助賴總統推動「健康臺灣」計畫，將高科技產業與醫療、生技結合，竹北生技園區的規劃已漸趨成熟，這一年來已有許多重要進展，希望借助高科技實力，讓臺灣的生技醫療成為下一個關鍵產業，往後政府不僅要鼓勵科技產業，更要支持創新應用系統的開發，從智慧醫療、智慧製造到智慧健康產業，讓臺灣自主科技成為全球首選。

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