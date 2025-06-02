晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

00878大嬴家出爐！這3檔老將包辦投信前3大 持股權重逾6％

2025/06/02 16:20

00878大嬴家出爐！國泰金、中信金與聯電3檔老將包辦投信買超前3大，持股權重逾6%（業者提供）00878大嬴家出爐！國泰金、中信金與聯電3檔老將包辦投信買超前3大，持股權重逾6%（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00878巨嬰換股進入倒數，而此次換股大嬴家則非國泰金、中信金與聯電3檔老將莫屬，不僅包辦投信前3大，共敲逾20萬張，也是截至5月底，唯3檔持股權重逾6%。

根據國泰投信資料顯示，截至5月29日，00878持股權重前3名，分別是中信金6.92%、國泰金6.53%與聯電6.4%，但買超尚未結束，週一（2日）再持續狂掃，其中又以國泰金買超最多，高達8.74萬張，居投信買超第1大，受此激勵，週一股價開低收高，終場上漲1%，收60.4元，成交量為15萬張。

而買超第2大則是中信金，週一買超7.72萬張，股價亦開低走揚，終場上漲2.33%，收41.8元，成交量16萬張；至於聯電則買超3.73萬張，終場股價漲0.43%，收46.95元，成交量為7.78萬張。

至於00878此次新增3檔新兵，萬海、中租與可成，也持續在前10大榜單中。

投信週一買超前10大個股，依序為國泰金（2882）8萬7490張、中信金（2891）7萬7221張、聯電（2303）3萬7384張、富邦金（2881）2萬3620張、陽明（2609）1萬8650張、萬海（2615）1萬7761張、中租-KY（5871）1萬1791張、可成（2474）7788張、大同（2371）5890張、凱基金（2883）4320張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財