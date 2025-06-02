00878大嬴家出爐！這3檔老將包辦投信前3大 持股權重逾6％

00878大嬴家出爐！國泰金、中信金與聯電3檔老將包辦投信買超前3大，持股權重逾6%（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00878巨嬰換股進入倒數，而此次換股大嬴家則非國泰金、中信金與聯電3檔老將莫屬，不僅包辦投信前3大，共敲逾20萬張，也是截至5月底，唯3檔持股權重逾6%。

根據國泰投信資料顯示，截至5月29日，00878持股權重前3名，分別是中信金6.92%、國泰金6.53%與聯電6.4%，但買超尚未結束，週一（2日）再持續狂掃，其中又以國泰金買超最多，高達8.74萬張，居投信買超第1大，受此激勵，週一股價開低收高，終場上漲1%，收60.4元，成交量為15萬張。

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而買超第2大則是中信金，週一買超7.72萬張，股價亦開低走揚，終場上漲2.33%，收41.8元，成交量16萬張；至於聯電則買超3.73萬張，終場股價漲0.43%，收46.95元，成交量為7.78萬張。

至於00878此次新增3檔新兵，萬海、中租與可成，也持續在前10大榜單中。

投信週一買超前10大個股，依序為國泰金（2882）8萬7490張、中信金（2891）7萬7221張、聯電（2303）3萬7384張、富邦金（2881）2萬3620張、陽明（2609）1萬8650張、萬海（2615）1萬7761張、中租-KY（5871）1萬1791張、可成（2474）7788張、大同（2371）5890張、凱基金（2883）4320張。

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