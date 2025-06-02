嘉義縣長翁章梁施政報告曝進度 台積電嘉義廠今年第三季裝機

嘉義縣長翁章梁施政報告指出，台積電嘉義廠預計第三季裝機。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長翁章梁今天在縣議會定期會進行施政總報告，他表示面對全球關稅、人口老化等挑戰，縣府將持續改善基礎建設、加速產業轉型與提升鄉親生活品質，推動嘉義科學園區等6大產業園區開發，並透過台積電等科技業設廠計畫創造更多就業機會，提升嘉義縣競爭力。

翁章梁表示，因應近期台積電海外布局，嘉義科學園區設廠計畫未受川普對等關稅波及，1期工程今年第3季將完成第1座先進封裝廠裝機，第2座預計2026年完工，兩廠2028年同步量產，中央在4月正式核定嘉義科學園區擴建案，縣府配合辦理用地變更與環評作業。

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因應半導體供應鏈需求，馬稠後產業園區內台糖公司分回45公頃土地，將以「園中園」進行規劃，縣府以包租代管方式招商，引進材料與設備業者促成產業群聚。南靖、中埔公館園區陸續建置中及同步招商；布袋水產加值園區14筆土地全數售出，引進11家廠商，其中7筆取得建照、2筆興建中。

無人機產業方面，縣府結合中山科學研究院推動「民雄航太園區」計畫，東側5公頃打造研發基地，預計2026年第2季啟用；西側20公頃開放無人機製造業者設廠，獲中央核定68.9億元建設經費，整體園區預計2028年完工，將串聯大埔美、馬稠後園區及中正大學、吳鳳科技大學推動研發合作。

亞洲無人機AI創新應用研發中心積極拓展國際市場，與經濟部組團赴參加2025年歐洲XPONENTIAL展，帶領22家無人機廠商展現台灣技術實力。

智慧農業方面，縣府輔導東石鄉水產養殖第6產銷班導入智慧文蛤養殖管理系統，透過智慧養殖提升生產效率與品質，嘉義縣農產品牌「嘉義優鮮」推廣在地農特產，與全家便利商店合作設置專區，赴日本九州地區銷售鳳梨，出口目標達800公噸，並在東京國際食品展創下7600萬元產值。

為改善運動環境，水上鄉全民運動館預計8月試營運，體育署補助1. 5億元興建義竹、大林兩座樂活運動館，滿足全齡民眾需求，縣府也整修縣立棒球場及田徑場，進行場域整修與設備升級；明年全國中等學校運動會將在嘉義縣登場，縣府積極籌備展開場地整修與軟硬體布建。

縣府推動高齡友善機構認證，全縣有43家醫療院所響應，串聯社區資源推動健康促進課程，大林鎮衛生所獲領航標章，去年共核定659件住宿式長照補助，總金額達6372萬元。

縣府興建公共托育設施，在大林、朴子、水上設置據點，預計2年內增加152個托育名額，並向中央申請東石、竹崎兩地增設許可，打造平價優質的育兒環境。

縣府推出青年及中小企業貸款方案，今年核定10件申貸案、金額1220萬元，搭配「青年孵化讚」一站式服務平台，提供資金諮詢與輔導；兩場大型徵才活動，吸引逾4000人參加，媒合率62%。

社會住宅部分，民雄福樂安居（636戶、2028年完工）、朴子安居（375戶、已動土）、民雄頭橋好室（115戶、規劃中），為青年與弱勢族群提供居住選擇。

翁章梁表示，縣府團隊將把嘉義縣打造為宜居、宜業、宜創的幸福家園，持續努力向農工科技大縣前進。

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