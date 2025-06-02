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訊連AI人臉辨識產品 導入元大銀行

2025/06/02 16:11

訊連科技FaceMe eKYC數位身分驗證解決方案，獲元大銀行採用。（業者提供）訊連科技FaceMe eKYC數位身分驗證解決方案，獲元大銀行採用。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕耕耘AI人臉辨識領域的軟體開發品牌商訊連（5203）今日宣布，其 FaceMe eKYC 數位身分驗證解決方案已經導入元大銀行，應用於「元大證券客戶專屬信貸專案－元氣循環貸」手機信貸申請流程。

訊連說明，FaceMe eKYC是專為金融應用設計的產品，整合AI人臉辨識、活體偵測、人證比對、證件防偽等技術，已獲國內外多家銀行、金融機構採用，而本次與元大銀行合作是透過AI技術將身分驗證程序自動化，強化使用體驗與資安防偽。

訊連科技第二事業群總經理古媄君表示，銀行在推進AI身分驗證時，也須兼顧安全性、作業效率，FaceMe eKYC解決方案不僅協助元大銀行加速貸款申請流程，更強化資訊安全防護、提升用戶體驗。本次合作也為未來拓展至線上開戶與其他數位服務奠定基礎。

訊連也說明，在導入訊連解決方案後，元大銀行的客戶只需線上申請貸款，最快15分鐘內就能開通信貸額度，無需親臨分行及電話聯繫，大幅提升整體使用效率。

針對AI人臉辨識產品的性能，訊連也指出，FaceMe人臉辨識引擎於NIST最新FATE測試取得高達99.83%的辨識精準度，在NIST PAD活體防偽測試中，則以99%的真人通過率和100%的攻擊阻擋率榮登全球第一，並通過iBeta PAD Level 2認證，提供客戶安全可靠的辨識結果。

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