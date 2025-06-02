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川普上任後 這商品價格已下跌61％！

2025/06/02 16:45

自川普1月上任美國總統後，雞蛋價格已下跌逾61%。（路透）自川普1月上任美國總統後，雞蛋價格已下跌逾61%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕自美國總統川普1月上任後，雞蛋價格已下跌逾61%，此前雞蛋價格3月飆升至歷史最高水準。美國農業部（USDA）最新數據顯示，目前全美大殼白雞蛋每打售價2.52美元。數據網站Trading Economics顯示，3月第一周雞蛋價格超過每打8美元。

根據美國《福斯新聞網》（Fox News）的報導，美國農業部每週出版的《雞蛋市場概覽》稱，進入陣亡將士紀念日週末，帶殼雞蛋的需求略有改善，但仍遠低於平均水平，延續了去年冬末價格大幅上漲以來的趨勢。

紐約貸款機構Clarify Capital4月的一項研究表明，超過30%美國人因雞蛋價格過高而停止購買雞蛋。當時分析師表示，需求減弱和禽流感新增病例的減少有助於價格下跌。

《路透》同月報導，美國增加從土耳其、巴西和韓國進口的雞蛋量，試圖在持續的禽流感疫情中增加供應。

自2022年疫情爆發以來，禽流感已影響超過1.66億隻禽鳥，其中包括1.27億隻蛋雞。美國農場局基金會經濟學家尼爾森（Bernt Nelson）表示，這相當於平均每年損失4230萬隻蛋雞。

自2022年疫情爆發以來，禽流感已影響超過1.66億隻禽鳥，其中包括1.27億隻蛋雞。（法新社）自2022年疫情爆發以來，禽流感已影響超過1.66億隻禽鳥，其中包括1.27億隻蛋雞。（法新社）

美國農業部動植物衛生檢驗局（APHIS）確認，禽流感疫情影響仍持續至今。《雞蛋市場概覽》，迄今為止美國農業部動植物衛生檢驗局已確認亞利桑那州、加州、愛荷華州、印第安納州、密蘇里州、北卡羅來納州、俄亥俄州、賓州、南達科他州和華盛頓州情況。這些州的蛋雞群中，發生43起疫情。

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