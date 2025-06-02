法藥廠賽諾菲砸2725億 收購美國競爭對手Blueprint

法國製藥集團「賽諾菲（Sanofi）」將以約91億美元的價格，收購Blueprint Medicines。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，法國製藥集團「賽諾菲（Sanofi）」將以約91億美元（約新台幣2725億元）的價格，收購競爭對手、美國生物製藥公司Blueprint Medicines。

綜合媒體報導，賽諾菲週一（2日）宣布，公司將以每股129美元現金價格收購Blueprint Medicine，交易總價約91億美元，預計今年第3季完成交易。

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報導指出，除了每股129美元現金外，Blueprint Medicine股東還將獲得不可交易的或有價值權 （CVR）。該權利將使Blueprint Medicine股東有權在開發中的管線免疫藥物BLU-808實現未來的開發和監管里程碑時，分別獲得CVR 2美元和4美元的款項。若包含潛在的CVR支付，交易總額約95億美元。

對於收購Blueprint Medicines，賽諾菲執行長哈德森（Paul Hudson）表示，此次收購代表公司在罕見疾病和免疫學產品組合方面，邁出戰略性的一步。Blueprint Medicines增強賽諾菲的產品線，並加速賽諾菲向世界領先免疫學公司的轉型。

截至台北時間2日下午4點09分左右，賽諾菲股價暫報86.58歐元，跌幅1.07%。

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