晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

星宇航空機上娛樂全面升級 與串流平台Max打造空中追劇新體驗

2025/06/02 15:35

星宇航空機上娛樂全面升級 與串流平台Max攜手打造空中追劇新體驗。（圖／星宇航空提供）星宇航空機上娛樂全面升級 與串流平台Max攜手打造空中追劇新體驗。（圖／星宇航空提供）

吳滋雅／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕星宇航空今（2）日宣布，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）旗下串流平台 Max 的精選內容即將登上星宇航班。即日起於機上推出「Max專屬影視專區」，為旅客帶來一系列精選的 HBO 與 Max 原創影集，全面提升旅客的娛樂體驗。

Max專屬影視專區將首播超過120小時的熱門原創影集及節目，包括《白蓮花大飯店》（The White Lotus）、《最後生還者》（The Last of Us）、《企鵝人》（The Penguin）、《高校十八禁》（Euphoria）與《龍族前傳》（House of the Dragon）等知名人氣影集。同時，星宇航空旅客也將能欣賞到深受觀眾喜愛的實境節目，包含《理髮店聊是非》（The Shop: Uninter-rupted）、《席琳娜的大廚宴》（Selena + Chef）及《尋味美國》（Chasing Flavor）等多元類型。從獲獎系列到輕鬆小品，相信全球旅客皆能在豐富內容中找到屬於自己的強檔好劇。

星宇航空全機隊全艙等配備高畫質的個人螢幕，搭配豐富的影視節目選擇，滿足旅客的多元需求。（圖／星宇航空提供）星宇航空全機隊全艙等配備高畫質的個人螢幕，搭配豐富的影視節目選擇，滿足旅客的多元需求。（圖／星宇航空提供）

Max專屬影視專區精彩內容如下：

● And Just Like That…（慾望城市：華麗下半場）

● Chasing Flavor（尋味美國）

● Chernobyl（核爆家園）

● Euphoria（高校十八禁）

● House of the Dragon（龍族前傳）

● Love & Death（小鎮主婦的愛與死）

● Scenes From A Marriage（婚姻場景）

● Selena + Chef（席琳娜的大廚宴）

● The Last of Us（最後生還者）

● The Penguin（企鵝人）

● The Regime（強權之末）

● The Shop: Uninterrupted（理髮店聊是非）

● The Undoing（還原人生）

● The White Lotus（白蓮花大飯店）

星宇航空致力於打造舒適如家的機上體驗，全機隊全艙等配備高畫質的個人螢幕，並持續導入多元優質的影視娛樂內容，從開航至今，豐富的機上娛樂內容備受好評。

機上電影從最新院線強片、國際影展精選、經典影史巨作到人氣動畫，滿足商務客與親子旅客多元需求。音樂方面則收錄了當前受歡迎的熱門專輯，橫跨華語、西洋、韓流與日流，讓旅客隨時切換屬於自己的機上演唱會。此外，星宇航空亦提供多樣化 Podcast 節目，從知識學習、旅遊記趣到輕鬆對談，讓飛行過程也能獲取新知。喜愛互動體驗的旅客，還可透過機上遊戲功能，遊玩休閒遊戲，享受飛行中的樂趣時光。星宇航空未來將持續引進多元娛樂內容，使每段旅程都成為難忘的飛行體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財