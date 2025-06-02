待了36年！竹科管理局新局長胡世民：我已準備好了 盼大家支持

新竹科學園區管理局今舉行新舊任局長交接典禮，在國科會主委吳誠文（中）監交下，卸任局長陳宗權（左）將印信交給新局長胡世民（右）。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區管理局今舉行新舊任局長交接典禮，新局長胡世民也是竹科管理局有史以來，從基層一路內升的首位局長，熟諳竹科的他信心滿滿宣示，「我已經準備好了」，希望大家支持，他會努力做到快速服務廠商，並強調以後竹科將走向生態園區，朝低密度開發。

新竹縣市、苗栗縣地方首長、宜蘭大學校長、科學園公會與竹科諸多廠商皆出席交接典禮，典禮熱鬧非凡，胡世民說，自己是宜蘭人，目前住苗栗，對於有機會擔任科學園區管理局的角色，他信心十足表示，「我已經準備好了」，希望大家能夠支持，他會努力。

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胡世民表示，科學園區一直是台灣產業發展的重中之重，台灣的科技實力舉世矚目，園區就是這股創新力量的核心，他的目標是希望更快速服務在座的廠商。他強調，「我來自基層，深知服務的重要性。我將與團隊更貼近廠商，並更快解決所有廠商的問題」。胡也強調，這是他的承諾，也是目標，以後竹科將走向生態園區，朝低密度開發。

胡世民是竹科第12任局長，現年63歲，逢甲大學紡織工程研究所碩士，1989年5月進入竹科管理局擔任公職，歷任竹科管理局技正、科長、簡任技正、企劃組副組長、組長、主任秘書、副局長等職，至今長達36年。

現年59歲陳宗權原任國科會副主委，去年7月中旬調任竹科管理局局長，但被生技業界挖角，申請自願退休，成為竹科有史以來任期最短的局長。

陳宗權致詞表示，今天端午節剛過，天氣依然炎熱，感謝大家特地前來參加交接典禮，對於國科會主委吳誠文感到很不好意思，去年才向吳主委自請調到竹科，短短不到一年，卻提出又要離開，感謝吳主委對他充滿包容與支持。對於可能造成吳的困擾，陳宗權再次表達感謝。

陳宗權肯定胡世民有非常豐富的資歷，許多人都認識他，相信在新的職務上一定能夠發揮卓越的能力。陳宗權即將前往企業界發展，希望未來仍能持續跟業界交流，他打趣說：「請大家不要嫌棄我，也不要拋棄我」。

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