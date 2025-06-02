確保首次亮相告捷！彭博曝任天堂允許日零售商從每筆Switch 2銷售獲得5％毛利率

彭博曝任天堂允許日零售商從每筆Switch 2銷售獲得5%毛利率（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕任天堂Switch 2即將於6月5日在全球推出，彭博報導，為了確保日本首次亮相告捷，任天堂正在為Switch 2設定批發價格，以允許零售商從每筆銷售中獲得約5%的毛利率，高於約2%行業標準。

彭博報導，任天堂正在對其在日本的Switch 2分銷做出不同尋常的舉措，以便零售商可以從每筆銷售中獲得更多收益。

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據知情人士透露，零售商將能夠從每售出1台Switch 2中獲得約5%的毛利率，高於大約2%非正式行業標準。

知情人士表示，這一決定將有助於支持國內零售商，並確保新遊戲機在全國各地的門店得到突出的位置，由於資訊是私密的，因此要求不具名。

報導指出，Switch 2將於6月5日在全球推出，在大多數市場售價為450美元（約新台幣1.35萬），然而，僅供日本使用的日語版本售價為4萬9980日圓（約350美元、1.05萬），以確保在國內的首次亮相。

由於實體零售商承擔更高的固定成本，如今，任天堂給出5%的毛利率，熟悉分銷協定的人士表示，這可能會促使日本商店為Switch 2投入更大的空間，並説明推廣這款遊戲機。

他們表示，Switch 2是至少10年來第1款可以單獨為零售商賺錢的主要新遊戲機。他們補充說，在首次亮相的準備過程中，零售商要求任天堂盡可能多地發貨，因為預計發佈日需求失控，這將壓垮目前的庫存水準。

實體遊戲商店一直是任天堂經營理念的重要因素，它們是該公司擴大與消費者接觸點更廣泛戰略的一部分，無論是通過遊樂園還是在日本便利店出售的特定遊戲下載卡。

據彭博新聞社報導，任天堂表示，預計到明年3月底將售出1500萬台Switch 2，但在此期間可能會售出超過2000萬台，具體取決於組裝條件。

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