真正的金庫在地心 ! 巨量黃金正外洩到地表 美媒曝「地點」

研究發現，地核蘊藏巨量黃金等貴金屬，正從地核深處洩漏至地表。（擷取自美國地質調查局）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界上最大的黃金儲藏地點並不是位於美國諾克斯堡（Fort Knox）的「美國金條儲藏處」（United States Bullion Depository），而是在地球的核心。《CNN》報導，地球上的大部分黃金都埋藏在地球沸騰的熔融核心中，這些蘊藏的黃金和其他貴金屬，正在從地球核心外洩，最終在夏威夷等火山島形成過程中上升到地表。

根據德國哥廷根大學（Göttingen University）研究報告，地球上超過99.95%的黃金和其它貴金屬，都儲藏在3000公里地函、地核深處。研究人員表示，隨著火山島的形成，黃金和其他金屬最終會到達地表。如果金屬持續外洩，未來可能會有更多貴重金屬出現在地表中。

請繼續往下閱讀...

這項發現來自對夏威夷火山岩樣本的分析。科學家在這些岩石中發現來自地核的貴金屬痕跡，這表明地球深處的物質確實能夠通過火山活動到達地表。

研究中發現的釕是一種與黃金一樣稀有的銀灰色金屬。這些發現為理解地球核心的組成和演化提供了新的線索，同時也揭示地球內部物質移動的機制。

對此，丹麥哥本哈根大學地球化學助理教授佩德羅·沃特頓（Pedro Waterton）表示，絕大多數黃金和鉑金等其他貴金屬，很可能是在地球形成的最後階段由大規模隕石撞擊產生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法