名人齊加持！川普漢堡連鎖店在德州受歡迎

川普漢堡連鎖餐廳的漢堡。（擷圖取自自抖音）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕所謂品牌與商品一旦獲得名人加持或宣傳，就有極高機會獲得熱度。一位名叫貝尼（Roland Beainy）的黎巴嫩移民開設川普漢堡連鎖餐廳，成功得到多人喜愛。但該餐廳擁有多人支持同時，也受到不少批評，評價呈兩極化。

根據美國《福斯新聞》（FOX NEWS）的報導，該連鎖店主打印有川普名字、美國國旗和以他的民主黨對手為主題的搞笑漢堡。該店目前在德州擁有多家分店，一些美食評論家對其菜餚與特色發表​​了看法。

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《休士頓紀事報》餐廳評論員寶昂（Bao Ong）表示，「我在休士頓的川普漢堡店等著點餐，周圍擺滿了各種商品，包括印有『川普2024復仇之旅』字樣的棒球帽，以及印有美國第47任總統最愛台詞『你是假新聞！』的紅色T卹。」

寶昂認為，川普漢堡的招牌菜「一貫寡淡」，還批評費城起司牛排「分量太少」，但他稱讚第一夫人雞肉三明治比漢堡更好吃，烤得恰到好處。

寶昂也認可奶昔的濃郁美式風味，他表示奶昔簡單而經典的製作方式，配上冰淇淋、牛奶和鮮奶油，就像餐廳裡飄揚的美國國旗一樣，充滿了美式風格。

川普漢堡連鎖餐廳。（擷圖取自自抖音）

寶昂並非唯一一位對這家餐廳褒貶不一的美食評論家。休士頓美食評論家加莉（Brittany Britto Garley）聲稱，該餐廳幽默偏向粗俗，其內部笑話都是針對支持川普的顧客。

加莉表示，該店菜單包含各種諷刺，並試圖用粗俗的幽默來強調政治觀點。例如拜登漢堡特色是1盎司的牛肉餅上放著「老番茄」和「由於作弊和通貨膨脹而使用的最老麵包」。漢堡的菜單上還印著前總統拜登的圖像。

加莉指出，每家川普漢堡店都試圖在民族主義和個人崇拜美學上超越自己。加利認為，該店氛圍一點也不喜慶，氣氛不僅僵硬還令人不適，尤其是對她這個有色人種女性來說。

加莉聲稱，如果是曾投票給川普且支持他的政府的人，很可能適合川普漢堡店。但對於不認可川普的人來說，在該店吃飯感覺像是認可一個用尖刻言辭傷害他當選後要服務的人民​​，且這種傷害在很多情況下是無法彌補。

川普漢堡連鎖餐廳。

圖源：翻攝自抖音

《福斯新聞》聯繫川普漢堡店的一位員工徵求意見，員工回應說「《休士頓紀事報》主要持自由主義立場，因此我們預料到，任何帶有川普名字的東西都會帶有偏見。」

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