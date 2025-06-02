名師解盤》黃文清：獲利了結 短線陷修正格局

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

在我們休假期間，整個國際市場、美股這邊呈現下跌的一個格局，也導致於今天台股的表現就相對弱勢，可以看到科技股這邊領先下跌的情況之下，也使得盤市的跌勢看起來從這一波低點17300點反彈到最高21800點，初步來看，短期間是呈現一個修正的格局。

因為後面的整體關稅議題，其實還在一個不確定的因素過程當中，雖然川普的對等關稅目前卡在法官議程上面，法院這邊判定是違法的，但是後面還是會持續的上訴。當然更重要的是在半導體關稅產業議題上面，其實不確定因素仍舊壟罩著台股，所以再反彈到對等關稅缺口之上過後，我們看到短線上，從台股表現上確實呈現一個停頓的狀況。

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而從基本面角度來看，雖然第2季淡季不淡的一個效應，受到搶運潮的訂單的一個挹注，但是市場普遍還是看待下半年旺季不旺這樣情況會持續發酵，所以後面能夠有怎麼樣一個轉圜的餘地，端看整個關稅議題能夠快速的化解。

所以在時間上來講，我想從4月對等關稅這個議題到4月9號的一個最低點17300點開始反彈上來，目前進行就是一個獲利了結，使得指數區間整理。

在類股當中，當然要精挑細選，尤其AI族群如果已經反彈到一個相對高點，當然從長線角度來看，仍舊有切入點可以值得期待，但是從短線的一個回檔過程當中，操作可能採取低接的方式會比較適當。

其他像是內需型的股票，在目前為止，因為畢竟不受到關稅議題的一個影響，可能在操作上面、在基本面上面它的變數相對是比較低的，也就是說我們認為，初步來看短線上值得切入的。

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