晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

名師解盤》黃文清：獲利了結 短線陷修正格局

2025/06/02 14:50

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

在我們休假期間，整個國際市場、美股這邊呈現下跌的一個格局，也導致於今天台股的表現就相對弱勢，可以看到科技股這邊領先下跌的情況之下，也使得盤市的跌勢看起來從這一波低點17300點反彈到最高21800點，初步來看，短期間是呈現一個修正的格局。

因為後面的整體關稅議題，其實還在一個不確定的因素過程當中，雖然川普的對等關稅目前卡在法官議程上面，法院這邊判定是違法的，但是後面還是會持續的上訴。當然更重要的是在半導體關稅產業議題上面，其實不確定因素仍舊壟罩著台股，所以再反彈到對等關稅缺口之上過後，我們看到短線上，從台股表現上確實呈現一個停頓的狀況。

而從基本面角度來看，雖然第2季淡季不淡的一個效應，受到搶運潮的訂單的一個挹注，但是市場普遍還是看待下半年旺季不旺這樣情況會持續發酵，所以後面能夠有怎麼樣一個轉圜的餘地，端看整個關稅議題能夠快速的化解。

所以在時間上來講，我想從4月對等關稅這個議題到4月9號的一個最低點17300點開始反彈上來，目前進行就是一個獲利了結，使得指數區間整理。

在類股當中，當然要精挑細選，尤其AI族群如果已經反彈到一個相對高點，當然從長線角度來看，仍舊有切入點可以值得期待，但是從短線的一個回檔過程當中，操作可能採取低接的方式會比較適當。

其他像是內需型的股票，在目前為止，因為畢竟不受到關稅議題的一個影響，可能在操作上面、在基本面上面它的變數相對是比較低的，也就是說我們認為，初步來看短線上值得切入的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財