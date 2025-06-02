美元一年內恐重摔9％！跌回疫情水準 小摩：可換押「這3幣」

摩根士丹利預測，美元指數恐怕在一年內會下跌約9%，明年此時將觸及91。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，受到美國可能降息和經濟成長放緩的影響，美元指數恐怕在一年內下跌約9%，明年此時將觸及91，相當於回落至新冠疫情時的經濟水準。摩根大通分析師Meera Chandan就建議投資人可以押注在日圓、歐元和澳幣。

《彭博》報導，根據摩根士丹利5月31日發布的報告，隨著美國經濟成長減緩與降息預期升溫，美元將在明年中旬貶至新冠疫情期間的低點。分析師們指出「利率與匯率市場正進入一個持續性趨勢的階段，美元將顯著下跌，美國殖利率曲線也會大幅變陡，這與過去兩年在寬幅波動區間中震盪的狀況不同。」

請繼續往下閱讀...

摩根士丹利的看法與市場上愈來愈多對美元前景感到悲觀的聲音一致。摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）分析師Meera Chandan上週也告訴投資人，他們對美元仍持看空態度，並建議轉向日圓、歐元與澳幣。

今年2月以來，美國美元指數已下跌近10%，主因是川普總統的貿易政策衝擊市場情緒，引發市場重新評估全球對美元的依賴程度。儘管如此，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，目前美元看跌情緒仍未達到高峰，意味著未來美元有進一步崩跌的可能。

此外，摩根士丹利指出，美元走弱的最大受益者將是歐元、日圓與瑞士法郎，這些貨幣被視為全球安全資產的替代選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法